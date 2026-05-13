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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Cidades

6ª Mostra de Dança de Suzano começa nesta sexta-feira

Exibições incluem espetáculos, oficinas, rodas de conversa e documentários ao longo de 17 dias em mais de 20 espaços diferentes da cidade

13 maio 2026 - 17h24Por De Suzano
Exibições incluem espetáculos, oficinas, rodas de conversa e documentários ao longo de 17 dias em mais de 20 espaços diferentes da cidadeExibições incluem espetáculos, oficinas, rodas de conversa e documentários ao longo de 17 dias em mais de 20 espaços diferentes da cidade - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Secretaria Municipal de Cultura realiza dá início nesta sexta-feira (15/05) à 6ª Mostra de Dança de Suzano, que promete oferecer ao público uma programação diversa com apresentações, rodas de conversa, oficinas e exibições de documentários. As atividades vão ocorrer em teatros, centros culturais, praças, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) até o dia 31 de maio (domingo).

A solenidade de abertura ocorrerá no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro), a partir das 18h30, com apresentações da Orquestra Suzanense e dos bailarinos Paloma Souza e Diego de Paula. O evento é aberto ao público, bem como toda a programação (veja mais abaixo e também no site suzano.sp.gov.br/cultura/6a-mostra-de-danca-de-suzano-2026-programacao).

Para esta edição, estão previstas duas apresentações em parceria com o Sesc de Mogi das Cruzes. A primeira ocorre já neste sábado (16/05), com o espetáculo “Figural”, com participação de Maria Eugênia Tita, a partir das 17 horas. A outra será no dia 24 de maio (domingo), com apresentação do espetáculo “Rastro”, no Pavilhão Zumbi dos Palmares, localizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A atração está marcada para as 15 horas e é realizada pela TF Cia. da Dança. Ao longo desse dia outras apresentações de dança serão realizadas no espaço.

A diretora da pasta, Márcia Belarmino, destacou que a Mostra de Dança de Suzano tem crescido nos últimos anos com adesão cada vez maior do público. Ela destacou também a importância de descentralizar os locais das apresentações. “Os novos grupos de dança que têm surgido nos últimos anos é o que mais motiva. Ao longo das últimas edições, vimos a solicitação de mais participantes e sempre tentamos atender todos. E o maior destaque é a descentralização, realizamos em vários pontos da cidade, além dos centros culturais”, disse ela.

Entre 25 e 28 de maio (segunda a quinta-feira), escolas de Suzano receberão atrações de balé e outras danças. Já no dia 29 (sexta-feira), a Casa São Vicente de Paula terá a apresentação do Balé da Cidade de Suzano.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, disse que a Mostra de Dança de Suzano é um registro da diversidade artística presente no município. “Suzano tem uma cultura muito rica, especialmente na área da dança. Nossa missão com a mostra é ampliar o acesso da população e valorizar os artistas locais que fazem da dança sua paixão e seu ofício. É um evento que representa a força da arte como ferramenta de transformação”, afirmou.

 

Programação da 6ª Mostra de Dança de Suzano

 

•15/05 (sexta-feira), 18h30 – Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro) 

Abertura oficial com Orquestra Suzanense, Paloma Souza e Diego de Paula

 

• 16/05 (sábado), 17 horas – Complexo Poliesportivo Paulo Portela

Espetáculo “Figural”, com Maria Eugênia Tita, e apresentações de grupos participantes

 

•17/05 (domingo), 16 horas – Complexo Poliesportivo Paulo Portela

Apresentações dos grupos participantes

 

•18/05 (segunda-feira), 15h30 – Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (Rua Dr. Artur Saboya, 389 - Cidade Boa Vista)

Studio Shakese

 

•19/05 (terça-feira), 15h30 – Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (Rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique)

Studio Márcia Belarmino

 

•20/05 (quarta-feira), 15h30 – Centro de Esportes e Artes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (Rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul)

LA Art Espaço Artístico

 

•21/05 (quinta-feira), 15h30 – Casa de Cultura de Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva (Rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras)

Cia. Luana Pinheiro – Dança do Ventre

 

•22/05 (sexta-feira), 15 horas – Praça dos Expedicionários

Feira de Artesanato Temática

 

•23/05 (sábado), das 14 às 17 horas – Praça dos Expedicionários

Feira de Artesanato Temática

 

•24/05 (domingo), das 10 às 17 horas – Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador)

“Dança Para Todos” e espetáculo “Rastro”, com TF Cia de Dança

 

•De 25 a 28/05 (segunda a quinta-feira), manhã e tarde – Escolas municipais

Circulação artística com grupos participantes

 

•29/05 (sexta-feira), pela manhã – Casa São Vicente de Paula

Circulação artística e sensibilização cultural

 

•29/05 (sexta-feira), tarde e noite – Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro)

Aula aberta e palestra com Gisele Bellot

 

•30/05 (sábado), tarde e noite – Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

Palestra e aula aberta com Miriam Druwe

 

•31/05 (domingo), das 10 às 17 horas – Parque do Mirante (avenida Katsutoshi Naito, 976 - bairro Sesc)

“Mirante em Cena”, aulas abertas e encerramento oficial da Mostra de Dança de Suzano

 

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