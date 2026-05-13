Ação sobre uso racional de medicamentos promove conscientização em Ferraz

A Secretaria de Saúde, realizou uma ação de conscientização sobre o uso racional de medicamentos. A iniciativa integrou as atividades em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado em 5 de maio.
A ação teve como objetivo orientar a população sobre os riscos da automedicação e a importância do acompanhamento profissional no uso de remédios. Durante o evento, foram oferecidos diversos serviços gratuitos à população, como orientação farmacêutica, aferição de glicemia, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, testes rápidos de HIV e sífilis, além da dispensação de autotestes de HIV, hipoclorito, permetrina, PEP e preservativos.
Os participantes também receberam informações sobre armazenamento adequado, horários corretos das medicações, possíveis riscos do uso inadequado e a necessidade de seguir as orientações médicas e farmacêuticas.
A coordenadora da Farmácia, Viviane Torres, destacou a importância da conscientização da população sobre o tema.
“O uso correto dos medicamentos é essencial para garantir a eficácia do tratamento e evitar riscos à saúde. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância de sempre buscar orientação profissional antes de utilizar qualquer medicamento”, afirmou.
A iniciativa integra as ações de promoção à saúde desenvolvidas pelo município, fortalecendo o cuidado preventivo e a disseminação de informações para a população.