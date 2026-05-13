Flavia Souza debate proteção às mulheres em encontro com primeira-dama do Estado

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, participou na manhã desta terça-feira (12/05) de um café da manhã promovido pela primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas, com a presença da comandante-geral da Polícia Militar, Glauce Anselmo Cavalli, para tratar de ações voltadas ao fortalecimento da rede de proteção, acolhimento e segurança das mulheres nos municípios paulistas. O encontro integrou a programação do evento “SP por Todas Mais Seguras”, realizado na capital paulista.



O café da manhã reuniu primeiras-damas de diversas cidades do Estado e teve como foco o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção feminina, além da ampliação da parceria entre os municípios e o Governo do Estado nas ações de segurança, prevenção e acolhimento às mulheres vítimas de violência.

Durante o encontro, o governo estadual anunciou medidas que ampliam a rede de proteção, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher em São Paulo. As iniciativas foram apresentadas no Dia da Policial Militar Feminina, data simbólica que reconhece a presença das mulheres na segurança pública e reforça o compromisso do Estado com ações concretas de acolhimento, proteção e prevenção.



“Estamos felizes em participar deste encontro, especialmente em uma data tão importante, que homenageia a Polícia Militar Feminina e reforça o papel das mulheres na segurança pública e na proteção da população. Poá segue próxima do Governo do Estado, buscando parcerias e iniciativas que fortaleçam a rede de proteção, acolhimento e segurança das mulheres da nossa cidade. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais as ações de prevenção, cuidado e apoio à população feminina”, afirmou Flavia Souza.



Durante o encontro, Cristiane Freitas, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, destacou a importância da atuação das lideranças municipais no fortalecimento da rede de proteção às mulheres e no acolhimento às vítimas de violência. “Vocês conhecem de perto a realidade de cada cidade, escutam as famílias e acompanham as necessidades do dia a dia. Por isso, têm um papel essencial em levar adiante cada canal de escuta, cada política pública e cada oportunidade de acolhimento e proteção”, afirmou.

São Paulo Por Todas

As medidas integram o movimento São Paulo Por Todas, promovido pelo Governo do Estado para ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo a rede de proteção, acolhimento e promoção da autonomia profissional e financeira em todo o território paulista.



Entre as iniciativas anunciadas estão a criação da Patrulha Mulher Segura, nova estrutura da Polícia Militar especializada no acompanhamento de casos de violência doméstica, a implantação do Espaço Lilás em unidades da PM para acolhimento de vítimas e a ampliação das funcionalidades do aplicativo SP Mulher Segura, que passará a contar com contatos de emergência, mapa da rede de apoio e reforço do botão do pânico para mulheres com medida protetiva.



Além das ações voltadas à proteção das mulheres, os municípios também foram orientados sobre a possibilidade de adesão às atas de registro de preços da Secretaria da Segurança Pública para aquisição de viaturas, drones, motocicletas, coletes balísticos e outros equipamentos destinados às guardas municipais, reduzindo custos e burocracias.