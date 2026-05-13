Balanço da Assistência Social destaca ações que viabilizarão mais atendimentos para a população

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentou nesta terça-feira (12/05), durante audiência organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de ações realizadas ao longo do primeiro trimestre deste ano, que abrirão caminho para novos atendimentos a crianças e adolescentes, pelo projeto de um Conselho Tutelar para a região de Palmeiras, “apadrinhamento afetivo”, chegada de mais um serviço de convivência e reforço do programa de distribuição de leite.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Geraldo Garippo, que estava acompanhado da diretora de Proteção Especial da secretaria, Regiane Borges. Por parte do Legislativo municipal, participaram o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e o vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, que conduziu a atividade.

Durante a apresentação feita aos parlamentares, houve o detalhamento de todos os acolhimentos que são realizados nas estruturas já implantadas, com os cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que se somam ao suporte oferecido pelos serviços de convivência consolidados, viabilizados em conjunto com entidades socioassistenciais. Mas as novidades ficaram por conta dos atendimentos que estão por vir, com as parcerias que potencializarão o trabalho que já é desenvolvido.

No caso do novo Conselho Tutelar, em Palmeiras, o primeiro trimestre deste ano foi marcado pelo avanço das tratativas em torno desta estrutura, por meio do aprofundamento das questões legais relacionadas ao processo e participação efetiva das dez conselheiras tutelares do município, que atuam na região central e na região norte. Todas elas, inclusive, estiveram reunidas com o prefeito Pedro Ishi na quarta-feira da semana passada (06/05) para dialogar sobre os trâmites que permitiriam realizar já em 2027 as eleições que definirão os conselheiros da nova unidade.

Quanto ao apadrinhamento afetivo, a Secretaria de Assistência Social estabeleceu junto à Vara da Infância da Justiça estadual e ao Ministério Público paulista uma parceria que garantirá o lançamento da campanha “Acolher com o Coração”, implementando no município uma iniciativa legal pela qual voluntários criam vínculos afetivos com crianças e adolescentes em acolhimento institucional, proporcionando convívio familiar e comunitário. Desta forma, esses “padrinhos” poderão levar seus “afilhados” para passeios, fins de semana ou férias, oferecendo suporte emocional duradouro, sem configurar adoção.

Em relação ao novo serviço de convivência, foi estabelecido neste início de ano um novo termo de parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), por meio do qual mais cem crianças e adolescentes serão atendidos numa estrutura que será inaugurada em breve na Fazenda Aya, cujo acolhimento ocorrerá durante o período de contraturno escolar, reforçando este tipo de trabalho em Suzano, que alcança 1,2 mil munícipes, contemplando também idosos e pessoas com deficiência em outros bairros.

Já no que diz respeito à distribuição de leite pasteurizado, foi garantido neste trimestre o reforço do programa estadual “Vivaleite”, para garantir a oferta a mais munícipes em situação de vulnerabilidade. A partir de uma nova parceria com Organização Não-Governamental (ONG) “Amigos e Eu”, 50 famílias da região do Caulim passaram a ser contempladas com esse suporte nutricional. A entidade se integra às outras 22 que trabalham em conjunto com a prefeitura para melhorar a qualidade de vida de 2,1 mil pessoas, com a distribuição mensal de 15 litros de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.

O secretário Geraldo Garippo destacou que as novas parcerias e os novos serviços que estão por vir ampliarão a capacidade de atuação da Assistência Social no município. “Temos fortalecido essa rede de suporte para nos dar condição de reforçar nosso trabalho, proporcionando mais acolhimento a um número maior de crianças e adolescentes e numa quantidade maior de localidades. Estamos avançando com nossas ações para garantir que os direitos de todos sejam preservados”, ressaltou o titular da pasta.