Zeladoria é reforçada no Jardim São José e nas regiões do Colorado e Casa Branca

A Prefeitura de Suzano segue reforçando as ações de zeladoria pela atuação abrangente que tem contemplado bairros das três regiões do município com serviços de roçagem, capinação, poda de árvore, iluminação e limpeza de vala de drenagem. Nesta segunda semana de maio, pode ser citada de forma especial a atenção com o bairro Jardim São José e com as regiões do Jardim Colorado e Casa Branca.

O cronograma deste período começou a ser executado ainda na sexta-feira da semana passada (08/05) com os serviços na região norte, que beneficiaram os bairros Miguel Badra e Boa Vista, especialmente a avenida de mesmo nome, se estendendo pelos próximos dias até chegar no bairro Jardim São José, onde as equipes intensificaram as ações de roçagem com o cortes na vegetação rasteira para garantir mais conservação dos locais.

Lá, um dos focos principais foi a avenida Guilherme Garijo, onde ocorreu limpeza da via e da vala de drenagem que está entre esta localidade e o Jardim Graziela, para preservar as condições de circulação deste que é um acesso estratégico de ligação para os municípios vizinhos de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba.

A partir de segunda-feira (11/05), as ações chegaram com mais intensidade no centro expandido, com poda de árvore, capinação, limpeza de bueiros e pintura de guia nos Jardins Cacique, Luela, Colorado e Novo Colorado, tendo sido efetuadas ainda, pelas próprias equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, atividades relacionadas à iluminação pública nestes pontos e limpeza de vala de drenagem no Jardim Cacique.

Nas proximidades do centro, foi utilizada uma máquina de “Bob Cat” para aumentar a eficiência na remoção de resíduos das vias com piso intertravado no Jardim Monte Cristo. Seguindo em direção à região da Casa Branca, o trabalho avançou pela estrada dos Fernandes com serviços de capinação, contemplando também o bairro Jardim Suzanópolis, até chegar com as mesmas atividades nos Jardins Caxangá e Saúde.

Na região sul, a atuação permitiu que fossem removidos entulhos e vegetação no acesso para o Jardim Ikeda e reforçados os serviços de capinação no Jardim Brasil.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que os cronogramas da pasta buscam intensificar atividades voltadas à conservação da cidade, mantendo as vias limpas e os corpos d’água preservados. “Estamos nas ruas para garantir ações contínuas de zeladoria, verificando quais serviços são mais indicados em cada localidade do município e sempre respeitando as demandas da população”, ressaltou.