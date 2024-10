8,3 toneladas de propaganda eleitoral são retiradas das ruas

Ao menos 8,3 toneladas de propaganda eleitoral foram recolhidas das ruas das cidades da região, após o primeiro turno das eleições de 2024. Até o momento, apenas Suzano e Mogi das Cruzes divulgaram levantamentos sobre a quantidade de resíduos recolhidos. As demais cidades continuam com os trabalhos de limpeza nas vias, que devem ser concluídos até o final da semana.

Em Suzano, foram recolhidas 2,4 toneladas de materiais de propaganda eleitoral no domingo e na segunda-feira (06 e 07/10). Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, a tarefa ficou a cargo da Renova Suzano, concessionária responsável pela limpeza urbana na cidade.

Os locais de votação que mais acumularam esses materiais foram as Escolas Estaduais Batista Renzi (Vila São Francisco), Professor Raul Brasil (Parque Suzano), Professora Alice Romanos (Jardim Luela), Sebastião Pereira Vidal (Vila Urupês), Professor Joviano Satler de Lima (Jardim Cacique), Professor Geraldo Justiniano de Rezende Silva (centro), e as Escolas Municipais Avelino de Lima Franco e Victor Salviano (ambas no Miguel Badra).

Em Mogi das Cruzes, foram recolhidas até o momento 5,920 toneladas de lixo eleitoral. Todo o material foi encaminhado para a central de triagem, e as ações de limpeza seguem em andamento. Os pontos com maior acúmulo de materiais foram em Jundiapeba, Braz Cubas, Socorro e São João.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos de Itaquaquecetuba, cerca de 20 funcionários foram designados para realizar a limpeza das vias públicas nas proximidades dos locais de votação. O trabalho é feito em parceria com a empresa de coleta que atua na cidade e está sendo realizado ao longo da semana. Ainda não foi divulgada a quantidade de material recolhido.

Em Ferraz de Vasconcelos, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos iniciaram nesta segunda-feira (7) a limpeza das ruas, concentrando-se nas escolas que funcionaram como colégios eleitorais. A quantidade de lixo eleitoral recolhido ainda não foi contabilizada, pois os trabalhos continuam, abrangendo tanto o centro da cidade quanto os bairros da periferia e divisas com outras cidades.