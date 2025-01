A regra dos 10%: entenda o peso ideal para a mochila dos estudantes

Com a volta às aulas, é comum ver vários estudantes com suas mochilas por aí. No entanto, é importante verificar o peso da bolsa de cada um, visto que o excesso de carga pode trazer riscos para a saúde, como problemas ósseos ou dores que podem impactar o desenvolvimento físico. Má postura e condições mais graves, como escoliose, por exemplo, podem ser agravados.

‘‘O peso ideal da mochila para jovens em idade escolar, que vai de entre seis a 18 anos, deve ser de, no máximo, 10% do peso corporal. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, a boa distribuição dos materiais também é importante: o ideal é organizá-los de forma equilibrada entre os compartimentos. Caso a mochila seja de duas alças, ambas devem ser usadas. Não se deve carregá-la em apenas um ombro”, orienta Felipe Mesquita, ortopedista da Hapvida NotreDame Intermédica.

Existem outras dicas que, no dia a dia, fazem bastante diferença. Isso inclui carregar apenas o necessário para o dia e utilizar armários escolares sempre que possível. Os pais também têm um papel muito importante: organizar o material junto com os filhos, selecionando apenas o essencial, além de orientar os jovens a cuidar da postura.

O ortopedista também ressalta a importância de observar sinais de que a mochila pode estar causando problemas. "Se a criança ou adolescente relatar dores frequentes nas costas, nos ombros ou no pescoço ou se você notar alterações na postura, como caminhar curvado para a frente, é importante procurar um médico para uma avaliação. Esses sintomas podem ser indicativos de que o peso da mochila está além do ideal e já está afetando a saúde do estudante", conclui Mesquita.