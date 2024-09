Abrigos garantem atendimento a moradores de rua; são 114 em Suzano

A mudança do clima faz com que Suzano mantenha um trabalho de atenção aos moradores em situação de rua na cidade.

A cidade tem, atualmente, cerca de 114 pessoas nessas condições, de acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade. Para acolher esse público, a Prefeitura conta com dois abrigos disponíveis, cada um com 40 vagas disponíveis.

De acordo com a administração, os dois abrigos são preparados para ofertar alimentação completa e acolhimento, buscando garantir a integridade a este público, seja no frio ou no calor extremo.

Os abrigos são: o Centro Social Bom Samaritano, que atende a qualquer hora do dia na rua General José Galetti, 12, no Jardim Nazareth. Enquanto isso, a Casa de Passagem fica na rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 450, no Parque Maria Helena, e atende a partir das 17 horas.

A Prefeitura explicou que, em caso de necessidade, é possível que os abrigos acolham mais pessoas. “Os locais podem ampliar temporariamente sua capacidade para não deixar ninguém desassistido caso haja a necessidade de acolher mais pessoas além do número de vagas disponíveis”, disse.