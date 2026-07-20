Ação de fortalecimento do empreendedorismo negro reúne mais de 50 participantes

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promoveu, no último sábado (18/07), uma ação voltada ao fortalecimento do protagonismo da mulher negra no empreendedorismo. Realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, o evento reuniu mais de 50 participantes e contou com a presença de cerca de 50 empresárias e empreendedores negros que participaram do espaço, disponibilizado para capacitação, troca de experiências e incentivo à geração de renda no município.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso a informações, serviços e oportunidades para quem já possui um negócio ou deseja empreender. Ao longo da programação, os participantes acompanharam palestras e orientações técnicas ministradas por representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco do Povo, que abordaram temas relacionados à gestão de negócios, empreendedorismo, planejamento e acesso a linhas de crédito.

Outro destaque da programação foi a feira de afroempreendedores, instalada no hall de entrada do equipamento cultural. A atividade proporcionou visibilidade aos negócios liderados por pessoas negras, além de estimular a comercialização de produtos e serviços e fortalecer a economia criativa local.

A ação também favoreceu a criação de uma rede de contatos entre os participantes, permitindo a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento dos empreendimentos e para o fortalecimento do empreendedorismo negro em Suzano.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o balanço da iniciativa foi bastante positivo e reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão produtiva. "Ver mais de 50 participantes e dezenas de empreendedores reunidos em um evento dedicado à capacitação e ao fortalecimento dos negócios mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é continuar criando oportunidades, aproximando os empreendedores dos serviços de apoio e incentivando o crescimento sustentável dos seus empreendimentos, promovendo desenvolvimento econômico com inclusão e valorização da diversidade", destacou.