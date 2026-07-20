Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Ação de fortalecimento do empreendedorismo negro reúne mais de 50 participantes

Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, iniciativa contou com palestras, orientações técnicas e feira de afroempreendedores

20 julho 2026 - 17h09Por De Suzano
Ação de fortalecimento do empreendedorismo negro reúne mais de 50 participantesAção de fortalecimento do empreendedorismo negro reúne mais de 50 participantes - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promoveu, no último sábado (18/07), uma ação voltada ao fortalecimento do protagonismo da mulher negra no empreendedorismo. Realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, o evento reuniu mais de 50 participantes e contou com a presença de cerca de 50 empresárias e empreendedores negros que participaram do espaço, disponibilizado para capacitação, troca de experiências e incentivo à geração de renda no município.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso a informações, serviços e oportunidades para quem já possui um negócio ou deseja empreender. Ao longo da programação, os participantes acompanharam palestras e orientações técnicas ministradas por representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco do Povo, que abordaram temas relacionados à gestão de negócios, empreendedorismo, planejamento e acesso a linhas de crédito.

Outro destaque da programação foi a feira de afroempreendedores, instalada no hall de entrada do equipamento cultural. A atividade proporcionou visibilidade aos negócios liderados por pessoas negras, além de estimular a comercialização de produtos e serviços e fortalecer a economia criativa local.

A ação também favoreceu a criação de uma rede de contatos entre os participantes, permitindo a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento dos empreendimentos e para o fortalecimento do empreendedorismo negro em Suzano.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o balanço da iniciativa foi bastante positivo e reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão produtiva. "Ver mais de 50 participantes e dezenas de empreendedores reunidos em um evento dedicado à capacitação e ao fortalecimento dos negócios mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é continuar criando oportunidades, aproximando os empreendedores dos serviços de apoio e incentivando o crescimento sustentável dos seus empreendimentos, promovendo desenvolvimento econômico com inclusão e valorização da diversidade", destacou.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para contratação temporária de professores
Cidades

Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para contratação temporária de professores

'Baby, me Leva!' registra 14 adoções no último domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' registra 14 adoções no último domingo

Prefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulas
Cidades

Prefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulas

Transporte promove educação para o trânsito durante volta às aulas
Cidades

Transporte promove educação para o trânsito durante volta às aulas

Ferraz promove 1&ordm; Encontro de Mulheres Negras com foco em cultura, ancestralidade e luta
Ferraz

Ferraz promove 1º Encontro de Mulheres Negras com foco em cultura, ancestralidade e luta

Mais de 4 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções para curtir a 1ª Festa Julina em FerraZ
Ferraz

Mais de 4 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções para curtir a 1ª Festa Julina em FerraZ