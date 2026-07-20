Mais de 4 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções para curtir a 1ª Festa Julina em FerraZ

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou na última sexta-feira e sábado (17 e 18 de julho) a Festa Julina na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções). O festejo tradicional na cultura brasileira teve a sua primeira edição na cidade e movimentou mais de 4 mil pessoas nos dois dias de evento.



O Centro de Convenções estava todo decorado, com casinhas de caipira, a estrutura de uma igreja, luzes e espaços instagramáveis. A população aproveitou para colocar a camiseta xadrez e o chapéu de caubói e tirar aquela foto.



A praça de alimentação estava repleta de comidas típicas, entre elas: cural, milho na manteiga, pastel, hot-dog, baião de dois, vinho quente, quentão, churros, entre outras coisas.



Na sexta-feira, o sertanejo de Lucas Miranda e Carlos Gabriel deu um toque de romantismo para a festa, já no sábado as bandas Forró dos Matutuos e Mario Morgon, com seu repertório animado e eclético, colocaram o público para dançar.



A munícipe Valquíria, que participou do evento acompanhada dos amigos, comentou:

"Eu estou amando, a comida está saborosa demais, os cantores são ótimos, já dancei muito aqui".



Segundo a secretária de Cultura e Turismo, a cultura é um direito de todos e uma ferramenta essencial para transformar e aproximar a comunidade.



"Mais do que celebrar as tradições, a Festa Julina reafirma o compromisso da Prefeitura em levar cultura, lazer e entretenimento de qualidade para todos os munícipes. Nosso objetivo é garantir que as famílias tenham acesso gratuito a eventos que valorizam a cultura popular, fortalecem o sentimento de pertencimento e promovem a convivência entre as pessoas."