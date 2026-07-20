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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Cidades

Transporte promove educação para o trânsito durante volta às aulas

Pasta percorre escolas na primeira semana do segundo semestre letivo para orientar pais, responsáveis e motoristas com distribuição de cartilhas sobre conduta segura

20 julho 2026 - 18h09Por de Suzano
Pasta percorre escolas na primeira semana do segundo semestre letivo para orientar pais, responsáveis e motoristasPasta percorre escolas na primeira semana do segundo semestre letivo para orientar pais, responsáveis e motoristas - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está mobilizada para reforçar as orientações sobre educação para o trânsito nesta semana de volta às aulas, que marca o início do segundo semestre letivo. Tanto na segunda como na terça-feira (20 e 21/07), a pasta está percorrendo algumas unidades da rede de ensino para orientar pais, responsáveis e motoristas do transporte escolar com distribuição de cartilhas sobre conduta segura.

Nesta segunda-feira, o trabalho foi desenvolvido nas Escolas Municipais Adélia de Lima Franco, do bairro Jardim Amazonas; e Antônio Martins, situada na Cidade Edson. Já na terça-feira, a mesma ação ocorrerá nas Escolas Municipais Professor Damásio Ferreira dos Santos, da Vila Sol Nascente; Carlos Ferreira de Aguiar, que fica no bairro Vila Amorim; e Vereador Antônio Teixeira, localizada no Jardim Monte Cristo.

Todas as atividades estão sendo organizadas pelo departamento de Educação para o Trânsito, que escolheu o momento de chegada e saída dos alunos das unidades para garantir que a conscientização possa contemplar o maior número de moradores, das diferentes localidades do município. 

As mensagens abrangem diferentes aspectos que envolvem a segurança das crianças, incluindo, entre outros, o alerta para que os motoristas não parem sobre a faixa de pedestres, sobre a calçada nem em locais destinados ao embarque e desembarque. Tais atitudes podem causar graves acidentes, além de prejudicar o trânsito na via.

Outra recomendação trata do transporte por motociclistas. Conforme foi reforçado na cartilha, é proibida a condução de crianças com menos de dez anos ou que não tenham atingido 1,45 metro de altura, visto que os pequenos são mais vulneráveis e podem perder mais facilmente o equilíbrio em curvas ou em situações de manobras bruscas.

No que se refere aos momentos de embarque e desembarque, a equipe de Educação para o Trânsito orienta que seja combinado um ponto de encontro, que pode ser antes ou depois do portão da escola ou em ruas próximas. Para esse momento, deve ser ensinado às crianças deixar tudo preparado para evitar perda de tempo nos locais.  Caso não haja vaga para parar o veículo próximo à escola, é sugerida uma volta no quarteirão para estacionamento em um local mais afastado, porém seguro.

As instruções também buscam garantir a travessia correta, no semáforo verde para pedestres e sempre sobre a faixa. Neste caso, os pais devem se certificar que as crianças estão atentas à sinalização e se entraram nas escolas. Em todas as circunstâncias, como consta na cartilha, a preferência deve ser sempre para o embarque e desembarque dos transportes escolares.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a cartilha tem o intuito de conscientizar os pais, responsáveis e alunos sobre a educação no trânsito. “A campanha é um alerta sobre o respeito ao próximo e à prática da cidadania. O ato de chegar à escola de carro ou a pé, dividir o mesmo espaço físico, cumprir os mesmos horários e seguir as mesmas regras do coletivo é uma questão de cidadania, que precisa ser tratada dentro e fora da escola”, declarou o titular da pasta.

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