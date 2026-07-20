Ferraz promove 1º Encontro de Mulheres Negras com foco em cultura, ancestralidade e luta

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense recebeu, no último sábado (18), o 1º Encontro de Mulheres Negras de Ferraz de Vasconcelos e região do Alto Tietê. Gratuita e aberta ao público, a iniciativa reuniu música, reflexão e manifestações culturais em uma programação voltada à valorização da identidade, da cultura afro-brasileira e do protagonismo das mulheres negras.



Esta iniciativa foi promovida pela Casa de Cultura Raízes, após aprovação em edital promovido pelo município, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Ferraz de Vasconcelos (COMPIR/FV) e as Impulsionadoras da Marcha das Mulheres Negras do Alto Tietê. A ação também contou com o apoio da Casa da Mulher Paulista Ferrazense.



Um dos destaques foi a palestra conduzida pela jornalista Ju Gonçalves, uma das idealizadoras da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. A convidada apresentou reflexões sobre o conceito de Bem Viver, tema de sua pesquisa de mestrado, destacando perspectivas baseadas na coletividade, no equilíbrio, na valorização da vida e na construção de novas formas de organização social.



A programação também contou com uma apresentação musical da rapper Vanessa Krioulla. Encerrando as atividades, a Congada Santa Efigênia, de Mogi das Cruzes, levou ao público uma manifestação cultural marcada pela valorização da ancestralidade e pela preservação de tradições que integram cultura, religiosidade e memória afro-brasileira.



“Este encontro representa um momento histórico de união, escuta e fortalecimento das mulheres negras de Ferraz de Vasconcelos e do Alto Tietê. Quando nos reunimos para compartilhar nossas experiências, nossa cultura e nossas perspectivas, também reafirmamos a importância de ocupar espaços e construir coletivamente caminhos para uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou Izabele Almeida Silva, vice-presidente do COMPIR/FV.



O encontro integra as comemorações ao Mês da Mulher Negra e aos 25 anos do Jubileu da Consciência Negra em Ferraz de Vasconcelos e faz parte de um calendário de atividades que será realizado até novembro.