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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Cidades

Ação porta a porta arrecada mais de 10 mil peças para a Campanha do Agasalho

Itens foram coletados por meio de parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e o Tiro de Guerra de Suzano no último sábado (09/05)

11 maio 2026 - 17h21Por da Reportagem Local
Ação porta a porta arrecada mais de 10 mil peças para a Campanha do AgasalhoAção porta a porta arrecada mais de 10 mil peças para a Campanha do Agasalho - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano, arrecadou mais de 10 mil peças entre roupas e cobertores durante a ação porta a porta realizada no último sábado (09/05), em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081).

Entre os itens arrecadados estão blusas, calças, meias, cobertores e edredons, que irão fortalecer a iniciativa deste ano. Com o lema “Onde existe amor, o frio não entra”, a iniciativa tem como meta arrecadar pelo menos 320 mil peças em 2026.

Como preparação para a ação, os voluntários do Tiro de Guerra realizaram dias antes uma panfletagem nos bairros previstos. A atividade teve como objetivo conscientizar e incentivar a população a participar da campanha, além de informar os moradores sobre a coleta domiciliar das doações. O material distribuído convidava a população a “praticar o bem e aquecer o coração de quem precisa”.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da parceria com o Tiro de Guerra e o impacto positivo da mobilização prévia junto à população. “Neste ano, temos a meta de arrecadar mais de 320 mil peças, e a panfletagem com a ação porta a porta contribui diretamente para ampliar a divulgação da campanha e facilitar a participação da população, que pode realizar a doação sem precisar se deslocar”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou a relevância da iniciativa conjunta para ampliar o alcance da campanha e auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio. “Essa mobilização é um exemplo de como o trabalho integrado pode gerar grandes resultados para a nossa população. Cada peça arrecadada representa mais dignidade, acolhimento e conforto para quem enfrenta o inverno sem a proteção adequada”, declarou o chefe do Executivo.

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