Centro Cultural Moriconi recebe mostra 'Cosmofiamento' até o dia 29 de maio

A Secretaria de Cultura de Suzano apresenta neste mês a exposição “Cosmofiamento”, do artista William Ferro. A mostra já está em cartaz no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro) e ficará aberta para visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, até o dia 29 de maio (sexta-feira).

A abertura oficial ocorreu na noite da última sexta-feira (08/05) e contou com as presenças do secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, da coordenadora de Artes Plásticas da pasta, Aline Baliberdin, e do artista responsável pela mostra.

A exposição é uma série de estudos, dando continuidade às montagens anteriores de William Ferro, como “In Tu Ir”, de 2018, “Exegese”, de 2019, e “Antinomia: A Solidez dos Estados”, de 2021. A proposta investigativa-poética do trabalho parte da ideia de fiamento como força que conecta dimensões visíveis e invisíveis, estabelecendo relações entre corpo e cosmos, estrutura e fluxo, origem e expansão.

William Ferro é pedagogo, artista visual, fotógrafo e educador artístico, com atuação em em multilinguagens que integram arte, tecnologia e processos educativos. Suas obras se organizam como um percurso sensorial que conduz o público por diferentes estados de percepção, reunindo esculturas, fotografias e desenhos que criam um campo de diálogo entre linguagens.

Para a coordenadora de Artes Plásticas, a exposição destaca como é gratificante receber um artista tão importante para a região. “William Ferro tem um olhar sensível para questões humanas e realiza um trabalho essencial como arte-educador e educador social na cidade”, explicou Aline Baliberdin.

O secretário José Luiz Spitti completa que a mostra contribui para provocar no público uma reflexão sobre conexões. “A exposição traz elementos presentes em nossa intimidade para a consciência, dialogando com nossos sentidos, memória e percepção. A arte tem a capacidade de provocar novas ideias que mudam nossa relação com o mundo e com os outros”, afirmou o chefe da pasta.