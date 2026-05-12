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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva organiza nova edição nesta quinta para suporte a PCDs

Atendimentos por livre demanda serão realizados entre 9 e 16 horas, no Centrus, com entrevistas individualizadas e orientações junto à equipe do programa

11 maio 2026 - 16h50Por De Suzano
Os atendimentos por livre demanda acontecerão entre 9 e 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista.Os atendimentos por livre demanda acontecerão entre 9 e 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista. - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego realizará mais uma edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) nesta quinta-feira (14/05) com o objetivo de garantir suporte profissional às pessoas com deficiência (PCDs). Os atendimentos por livre demanda acontecerão entre 9 e 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista.

A atividade desta semana, conforme ocorreu nas edições anteriores, prevê entrevistas individualizadas com os participantes e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual. Para participar, basta apresentar CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e atestado que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa, que começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A estratégia de atuação contempla um acompanhamento contínuo desse público, que começa pela triagem inicial e chega até a pós-contratação, passando pela análise de habilidades, qualificação e encaminhamento adequado. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar por meio do link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

O titular da pasta, Mauro Vaz, ressaltou que a continuidade do programa representa mais um avanço nas políticas inclusivas adotadas pelo município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva se tornou um marco para Suzano. A cada edição, observamos histórias de superação, autonomia e reconhecimento profissional. A iniciativa nos mostra que inclusão se faz com prática, compromisso e oportunidades reais”, destacou.

Vaz ainda reforçou o impacto social promovido pela atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou o secretário.

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