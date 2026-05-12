'Liquida Suzano Autos' começa nesta quinta-feira no Parque Max Feffer 

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano dará início à 10ª edição do tradicional “Liquida Suzano Autos” nesta quinta-feira (14/05), a partir das 9 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Serão 15 estandes com grande variedade de automóveis em estoque para o público.



O projeto dirigido pela Associação é parte da campanha “Compre em Suzano”, sendo uma realização com o apoio da MP Feiras & Eventos e do banco Santander. A atividade serve de incentivo ao comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses, sendo que no local os visitantes terão a oportunidade de sair com um automóvel novo por meio de condições especiais de pagamento e preços atrativos oferecidos pelas empresas que integram o evento.



A ação terá a participação das concessionárias JME Veículos, Black Motors, TDM Multimarcas, Gomes Automóveis, Tico Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+Car Multimarcas, GSM Multimarcas, NGL Veículos, Superclass Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Uniclass Multimarcas, Start Veículos e Guga Veículos, todos com tipos e classes variadas de automóveis.



Além das ofertas, o feirão ainda terá os serviços da Conex@o Web Telecom e dos Postos Quality, além de uma área de convivência exclusiva para o público. Ao longo de todo o evento, a organização vai oferecer uma praça de alimentação com opções para todos os gostos, contando com a participação das lojas Pastéis Toia e Delícia da Rose.



A gestora da MP Feiras e Eventos, a empresária Maria Paula, reforçou a importância da ação enquanto movimento já tradicional do comércio na cidade. “É muito gratificante ver a continuidade desse projeto, que a cada dia se fortalece mais, oferecendo aos lojistas da região oportunidades reais de fomentar e expandir seus negócios”, afirma.



Por sua vez, o presidente da ACE, Cristiano Homan, reforçou que serão quatro dias de ofertas e oportunidades únicas, tornando a atração imperdível ao público. “O Liquida Suzano Autos é o lugar certo para quem quer sair de carro novo ou até mesmo presentear alguém. Afinal, são veículos de procedência nos melhores preços. Contamos com a presença de todos”, convidou.