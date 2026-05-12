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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Cidades

Parceria entre Fundo Social e projeto 'Espelho Meu' garante dia especial para mães atípicas

Evento realizado nesta segunda-feira (11/04) ofereceu acolhimento por meio de atividades terapêuticas e de autocuidado

11 maio 2026 - 17h47Por da Reportagem Local
Parceria entre Fundo Social e projeto 'Espelho Meu' garante dia especial para mães atípicasParceria entre Fundo Social e projeto 'Espelho Meu' garante dia especial para mães atípicas - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizou mais uma atividade por meio de parceria com o projeto “Espelho Meu”, desta vez para homenagear mães de crianças atípicas. O evento ocorreu nesta segunda-feira (11/05), na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), nos períodos da manhã e da tarde, e recebeu um total de 30 mulheres inscritas anteriormente.

A iniciativa teve o objetivo de reconhecer o empenho delas em acolher e apoiar as particularidades de seus filhos, ajudando-os a florescer durante a criação. Crianças atípicas contam com alguma diversidade em seu desenvolvimento cognitivo, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down ou Altas Habilidades.

O evento contou com atividades voltadas ao autocuidado feminino, como alongamentos, roda de conversa com terapeuta integrativa, café e serviços de beleza. Com o objetivo de “desacelerar” essas mulheres e dar a elas um momento dedicado ao seu bem-estar, foram oferecidos tratamentos de esmaltação, sobrancelha, maquiagem e cabelo.

Esta é a segunda participação do Fundo Social com o projeto “Espelho Meu”. A primeira resultou em uma conversa entre psicólogos voluntários e os idosos do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti.

A presidente do Fundo Social e dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, esteve presente no evento em ambos os períodos nesta segunda-feira. “Nosso objetivo foi oferecer a oportunidade de elas poderem respirar e cuidar de si mesmas, pois elas muitas vezes têm seus sofrimentos invisibilizados ou apenas não têm tempo para isso em meio a tantas responsabilidades”, explicou.

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