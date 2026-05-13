Assistência Social de Ferraz reforça acolhimento com entrega de cobertores ao SAIAF

A Secretaria de Assistência Social realizou, na última terça-feira (12), o abastecimento de cobertores destinados ao Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIAF). Esta ação reforça o compromisso da administração municipal com a proteção e o cuidado da população em situação de rua e vulnerabilidade social, especialmente durante os dias de temperaturas mais baixas.



A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, responsável pela articulação de uma parceria com empresas privadas da região para a destinação dos cobertores. Além disto, a colaboração entre o poder público e a iniciativa privada amplia a capacidade de atendimento do município e fortalece as ações de assistência social desenvolvidas na cidade.



O SAIAF oferece acolhimento provisório para adultos e famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo proteção social, atendimento especializado e acompanhamento contínuo às pessoas que necessitam de suporte temporário. O serviço tem como principal objetivo assegurar dignidade, segurança e acesso à rede de proteção social do município.



Além do acolhimento institucional, a Secretaria de Assistência Social também realiza, semanalmente, ações de abordagem social em diferentes pontos estratégicos da cidade. Todas as segundas-feiras, as equipes percorrem áreas com maior incidência de pessoas em situação de rua, promovendo orientações, encaminhamentos e oferta de acolhimento para aqueles que necessitam de atendimento.



O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Silva, destacou a importância da iniciativa para ampliar a proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade no município. “Nosso trabalho é pautado no cuidado e na garantia da dignidade humana. Com a chegada do período mais frio, intensificamos as ações de acolhimento para oferecer mais proteção e suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa união entre o poder público e a iniciativa privada fortalece ainda mais o atendimento realizado pela Assistência Social”, afirmou o secretário.



O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIAF) está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 293, no Centro de Ferraz de Vasconcelos.