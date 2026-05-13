Ecoponto municipal fortalece descarte correto e amplia ações de sustentabilidade em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça o papel estratégico do Ecoponto Municipal na política de gestão de resíduos sólidos, oferecendo à população uma alternativa gratuita, segura e ambientalmente adequada para o descarte de materiais. O espaço, denominado Centro de Triagem de Materiais Recicláveis “Ricardo de Oliveira Silva”, integra as ações voltadas à sustentabilidade e ao ordenamento urbano no município.



Localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 2801, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, o Ecoponto recebe diversos tipos de resíduos, contribuindo diretamente para a redução do descarte irregular em vias públicas. Entre os materiais aceitos estão resíduos da construção civil em pequenas quantidades, garrafas PET, papelão, papel branco, vidros, pilhas, latinhas, embalagens longa vida, óleo de cozinha usado, equipamentos eletrônicos, medicamentos vencidos, isopor, frascos de cosméticos, ferro e alumínio. A iniciativa estimula a destinação correta e fortalece a cadeia da reciclagem no município.



Para garantir o funcionamento adequado do serviço, há restrições quanto a alguns tipos de materiais. Não são recebidos itens como madeira, colchões, sofás, tecidos, pneus, borracha, lâmpadas fluorescentes, fios de fibra óptica, cabeamento de internet e resíduos tóxicos. O atendimento é exclusivo para pessoas físicas, sendo vedado o descarte por empresas, o que assegura o caráter comunitário do equipamento.



O Ecoponto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, facilitando o acesso dos munícipes e incentivando práticas responsáveis no dia a dia. Ao utilizar o serviço, a população contribui para a diminuição dos impactos ambientais, a conservação dos espaços públicos e a construção de uma cidade mais limpa e sustentável.



Para o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato, o Ecoponto cumpre um papel fundamental na conscientização da população e no fortalecimento das políticas ambientais do município. “O Ecoponto é uma ferramenta essencial para promover o descarte correto e reduzir os impactos ambientais causados pelo lixo irregular. Quando a população utiliza esse espaço, contribui diretamente para a preservação do meio ambiente e para a construção de uma cidade mais organizada e sustentável”, destacou.