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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Cidades

ACE Suzano celebra 58 anos com encerramento dos 'Encontros de Negócios'

Programação comemorativa percorreu diferentes regiões da cidade e foi concluída com palestra sobre cultura organizacional no auditório da entidade

23 setembro 2026 - 16h57Por de Suzano
ACE Suzano encerrou, nesta segunda-feira (21/09), a programação especial realizada em comemoração aos 58 anos de fundação da entidadeACE Suzano encerrou, nesta segunda-feira (21/09), a programação especial realizada em comemoração aos 58 anos de fundação da entidade - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) encerrou, nesta segunda-feira (21/09), a programação especial realizada em comemoração aos 58 anos de fundação da entidade. A última reunião do “Encontro de Negócios” ocorreu no auditório da associação e reuniu cerca de 70 empresários, empreendedores e convidados para uma noite de conhecimento, networking e celebração. A noite também reservou um momento para celebração do aniversário da ACE Suzano. 

O destaque da programação foi a palestra “Sua empresa cresce ou só trabalha mais?”, conduzida pelo Dr. João Maurício Marques da Silva, empresário, advogado, professor e palestrante. O encontro abordou a importância da cultura organizacional para o desenvolvimento das empresas, passando por temas como relacionamento entre equipes, gestão de conflitos, participação dos colaboradores e construção de ambientes capazes de favorecer o crescimento dos negócios.

A atividade encerrou um ciclo de quatro reuniões do “Encontros de Negócios”, promovido durante este mês de setembro, que levou a programação comemorativa para três diferentes regiões de Suzano. O primeiro ocorreu no Colégio UNISUZ, na região central, com foco em inteligência artificial aplicada aos negócios. Na sequência, o Magic City recebeu uma palestra sobre marketing e vendas, contemplando os comerciantes do distrito de Palmeiras, enquanto a Casa do Norte Tonhão, na região norte da cidade, sediou o terceiro encontro, dedicado à gestão financeira.

Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, a programação representou uma forma de celebrar o aniversário mantendo o propósito que acompanha a entidade ao longo de sua trajetória. “Escolhemos comemorar os 58 anos criando oportunidades para que empresários pudessem aprender, trocar experiências e ampliar suas conexões. Foram quatro encontros com temas diferentes, em diferentes pontos da cidade, mas todos com o mesmo objetivo de fortalecer quem empreende e movimenta Suzano”, afirma.

Fundada em 20 de setembro de 1968, a ACE Suzano construiu ao longo de quase seis décadas uma atuação voltada à representação e ao fortalecimento da classe empresarial. Atualmente, além dos serviços e benefícios oferecidos aos associados, a entidade mantém iniciativas como Rodadas de Negócios, Encontros de Negócios, ACE Suzano Cast, Compre em Suzano e Liquida Suzano Autos, ampliando as possibilidades de capacitação, relacionamento e geração de oportunidades.

“Chegar aos 58 anos é reconhecer todas as pessoas que ajudaram a construir essa história e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro. Queremos continuar evoluindo, ouvindo o empresário e criando soluções para as novas necessidades dos negócios”, completa Homan

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