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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Polícia

GCM de Suzano inicia atividades do projeto 'Maria Vai à Escola' no Jardim Margareth

Cerca de cem alunos do 5º ano da EM Professora Ana Rita Gomes participarão de oito encontros sobre prevenção à violência, respeito e igualdade

23 setembro 2026 - 16h33Por de Suzano
GCM de Suzano iniciou nesta quarta-feira (23/09) as atividades do projeto GCM de Suzano iniciou nesta quarta-feira (23/09) as atividades do projeto "Maria Vai à Escola" na Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes, no Jardim Margareth - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta quarta-feira (23/09) as atividades do projeto “Maria Vai à Escola” na Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes, no Jardim Margareth. Cerca de cem alunos do 5º ano, divididos em quatro turmas, participarão de oito aulas ao longo do ciclo de formação, que será encerrado com a entrega de certificados, que ocorrerá em dezembro. A iniciativa é conduzida pela Patrulha Maria da Penha, da Secretaria de Segurança Cidadã, em parceria com a Secretaria de Educação.

O início das atividades nesta quarta-feira foi acompanhado pela primeira-dama Déborah Ishi. As palestras são coordenadas pela agente Classe Distinta (CD) Jaqueline Ferreira, responsável pela Patrulha Maria da Penha, e têm como objetivo levar aos estudantes informações sobre prevenção à violência, respeito, igualdade de gênero, direitos e convivência. A proposta é trabalhar os temas de forma adequada à faixa etária, estimulando o diálogo e a identificação de situações que possam representar diferentes formas de violência.

O primeiro dia também contou com a participação de profissionais da escola e das equipes municipais envolvidas na ação. Estiveram presentes o diretor Douglas Barreiros e a coordenadora pedagógica Patricia Cabral Teixeira, além das professoras Fabiana Morais Siqueira e Cláudia Bachega. Também acompanharam a atividade a articuladora do programa “Prevenir a Violência Escolar”, Cheila Paiva e Silva; as agentes de apoio à inclusão Karen Rocca e Renata Lima Gomes; e a professora de Atendimento Educacional Especializado (AEE) Mauriane Pereira das Chagas.

Pela equipe do “Prevenir a Violência Escolar”, participaram o psicólogo Marcos Tamaki e a estagiária de psicologia Jeane Oliveira. A Secretaria de Segurança Cidadã também esteve representada pela assessora Dayane Indiara, pelo guarda municipal Lucas Chitero e por Stefanie Parra, do setor administrativo. Além de Jaqueline, integram as atividades da Patrulha Maria da Penha as GCMs Maria Aparecida de Almeida, de 3ª Classe, e Maria Gilcélia Ferreira, CD.

Durante os oito encontros, os alunos terão contato com diferentes conteúdos relacionados à prevenção e ao enfrentamento da violência. A metodologia busca aproximar os estudantes dos profissionais responsáveis pela proteção e, ao mesmo tempo, fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar e os serviços públicos de segurança e assistência. Até o momento, a iniciativa - que é desenvolvida desde 2022 na cidade - já formou mais de 500 estudantes.

Segundo o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o projeto reforça o trabalho preventivo realizado pela GCM junto às crianças e adolescentes da rede municipal. “A prevenção é uma das principais ferramentas que temos para enfrentar a violência. Quando conseguimos conversar com os alunos desde cedo, de maneira didática e próxima, contribuímos para que eles conheçam seus direitos, saibam identificar situações inadequadas e entendam a importância do respeito dentro e fora da escola”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que a parceria amplia o trabalho desenvolvido pelas unidades de ensino. “A escola tem um papel fundamental na formação das crianças, não apenas no aprendizado dos conteúdos, mas também na construção de valores e na convivência em sociedade. O ‘Maria Vai à Escola’ chega para se somar a esse trabalho, criando momentos de diálogo e reflexão com os estudantes”, afirmou.

Para a primeira-dama Déborah Ishi, a abordagem preventiva contribui para a formação de crianças mais conscientes sobre seus direitos e a importância de relações baseadas no respeito. “É muito importante levar esse tipo de conversa para dentro das escolas, porque é na infância que muitos valores começam a ser construídos. Quando oferecemos informação e espaço para que as crianças possam falar e tirar dúvidas, estamos contribuindo para que cresçam entendendo que o respeito deve estar presente em todas as relações”, afirmou.

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