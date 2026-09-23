Prefeito Saulo Souza abre oficialmente a Orquídea Fest Poá 2026

O prefeito Saulo Souza abriu oficialmente na manhã desta quarta-feira (23) a Orquídea Fest Poá 2026. O evento é realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (avenida Antônio Massa, 150 – Centro).
O tradicional evento acontece até domingo (27/09) e reúne cinco dias de programação com exposição e comercialização de orquídeas, gastronomia, cultura, artesanato, feira de negócios, atrações infantis e atividades para toda a família, além de grandes shows nacionais.
A programação musical começa nesta quarta-feira (23), com os shows gospel de Fernandinho, Eyshila e Sarah. Na quinta-feira (24), Maiara e Maraisa; na sexta-feira (25), Wesley Safadão; no sábado (26), Marcos e Belutti; e, encerrando a festa, no domingo (27), Péricles.