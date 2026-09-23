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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Cidades

CCMI forma primeira turma de programa voltado ao empreendedorismo na maturidade

Capacitação promovida em parceria com o Sebrae-SP reuniu 26 participantes em quatro encontros sobre finanças, marketing, empreendedorismo e legislação

23 setembro 2026 - 16h52Por de Suzano
Capacitação promovida em parceria com o Sebrae-SP reuniu 26 participantes em quatro encontros sobre finanças, marketing, empreendedorismo e legislaçãoCapacitação promovida em parceria com o Sebrae-SP reuniu 26 participantes em quatro encontros sobre finanças, marketing, empreendedorismo e legislação - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) de Suzano concluiu nesta quarta-feira (23/09) a primeira turma do programa “Economia Prateada - Empreendendo na Maturidade”, iniciativa voltada ao incentivo do empreendedorismo entre pessoas com 60 anos ou mais. A entrega dos certificados foi realizada pela dirigente do CCMI, primeira-dama Déborah Ishi. Ao todo, 26 participantes concluíram a formação, que teve quatro encontros e carga horária de 16 horas, com conteúdos relacionados a finanças, marketing, empreendedorismo e legislação.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e integra as ações de fortalecimento da chamada “economia prateada”, conceito que considera o potencial econômico e empreendedor da população madura. A primeira semana de atividades ocorreu no início de setembro, com orientações voltadas tanto para quem deseja iniciar um negócio quanto para pessoas que já empreendem e buscam aprimorar seus conhecimentos.

Durante a formação, os participantes tiveram contato com conteúdos que abordaram aspectos importantes para o desenvolvimento e a organização de pequenos negócios. O objetivo foi apresentar ferramentas que possam auxiliar no planejamento, na administração financeira, na divulgação de produtos e serviços e na compreensão das questões legais relacionadas ao empreendedorismo.

A economia prateada envolve justamente o conjunto de atividades, produtos e serviços relacionados às necessidades e aos interesses da população com 60 anos ou mais. Além do consumo, o conceito também considera a participação desse público como produtor, empreendedor e gerador de conhecimento, valorizando experiências profissionais e pessoais acumuladas ao longo da vida.

O consultor do Sebrae-SP Álamo José Santos participou da capacitação e trabalhou com os participantes conceitos relacionados ao empreendedorismo na maturidade e às oportunidades existentes dentro da economia prateada. A programação também contou com a professora de Tecnologia e Longevidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Cristina Fonseca, que apresentou possibilidades de utilização de ferramentas tecnológicas no cotidiano e em projetos desenvolvidos pelo público da terceira idade.

Para a dirigente do CCMI, a conclusão da primeira turma demonstra o potencial da população madura para novos projetos e atividades. “A experiência de vida é um patrimônio que cada um carrega e que pode ser transformado em conhecimento, trabalho e novas oportunidades. Nosso objetivo é oferecer caminhos para que essas pessoas possam continuar aprendendo, empreendendo e realizando seus projetos, sempre com autonomia e qualidade de vida”, afirmou.

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