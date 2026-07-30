Suzano recebe gestores do município de Lavras para compartilhar avanços da administração

Suzano recebeu a visita de gestores da Prefeitura de Lavras (MG), que vieram à cidade para entender os avanços da gestão municipal, nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/07). O objetivo foi conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Os encontros com os respectivos titulares de cada uma das pastas, Elvis Vieira e Mauro Vaz, acompanhados de suas equipes, ocorreram no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista.

A cidade de Lavras foi representada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação, Rodolfo Rosa Alvarenga, e pelo subsecretário de Planejamento e Regulação Urbana, Bruno Oliveira. Eles foram apresentados às ações que têm qualificado o planejamento territorial do município e ao trabalho que tem sido feito para a agricultura e de incentivo à Cadeia Produtiva Local (CPL).

Planejamento Urbano

Na reunião realizada nesta quarta-feira com a pasta do Planejamento Urbano, que também contou com as presenças dos diretores Ricardo Hatiw Lu e Eliene Coelho, foi demonstrado como a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - Luops (lei complementar municipal nº 340/2019) abriu caminho para a execução de novas atividades no âmbito do Plano Diretor, que vem norteando as ações há mais de oito anos.

Uma das conquistas viabilizadas pela revisão da legislação foi o sistema Acto, uma plataforma on-line destinada à aprovação de projetos, solicitação e acompanhamento de processos e emissão de documentos relacionados ao planejamento urbano e à habitação. Com essa tecnologia, cidadãos, engenheiros e arquitetos passaram a poder realizar diversas solicitações pela internet, como a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e diretrizes para loteamentos e certidões, reduzindo a necessidade de atendimentos presenciais.

Outro avanço proporcionado pela atualização dos mecanismos legais relacionados ao Planejamento Urbano foi a plataforma “GeoSuzano”, um sistema inovador que transformou a gestão de dados urbanos da prefeitura ao garantir o mapeamento de toda a cidade e mais agilidade na emissão de documentos relacionados ao território. O instrumento não só facilitou o trabalho interno das secretarias como também impactou positivamente a população e os empreendedores locais.

Isso porque, a partir da emissão automática de certidões, a ferramenta reduziu significativamente o tempo de espera para processos administrativos, contribuindo para a celeridade na abertura de empresas e no andamento de projetos imobiliários.

O secretário Elvis Vieira pontuou que Suzano está se tornando um “case” de sucesso com todas as ações que têm sido desenvolvidas. “Os serviços proporcionados na cidade, por meio das parcerias e da tecnologia que foi implementada, estão facilitando a vida das pessoas, das empresas e dos demais órgãos públicos que precisam dos dados do município. Nos últimos anos, já conversamos sobre esses avanços com equipes de Caxias do Sul, de Santo André e de Paulínia, assim como nos eventos do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo)”, frisou o titular do Planejamento Urbano.

Desenvolvimento Econômico

No encontro com a pasta do Desenvolvimento Econômico, nesta quinta-feira (30/07), que também contou com a presença do diretor Fernando Fernandes, foram lembrados os avanços relacionados ao suporte para agricultores no contexto do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para garantir participação efetiva da produção local na confecção de merendas, que passou de 30%, em 2025, para 45% este ano.

No contexto industrial, o secretário Mauro Vaz dialogou sobre as estratégias relacionadas à Cadeia Produtiva Local (CPL) para valorizar as empresas locais, de modo que as demandas das grandes companhias possam ser supridas por fornecedores de Suzano.

Houve menção às tratativas que foram feitas junto à empresa Komatsu do Brasil para que a companhia se integrasse a esse modelo de trabalho. Para isso, foi firmado um acordo com a administração municipal, por meio da qual a Prefeitura de Suzano se comprometeria com a qualificação de mão de obra e a empresa buscaria aumentar sua integração com as empresas locais, que passariam a atender as demandas da produção industrial de maneira mais significativa.

O secretário Mauro Vaz pontuou que a pasta tem trabalhado em diferentes frentes para impulsionar a economia da cidade por meio do incentivo aos setores produtivos e do suporte à população. “Estamos aumentando nosso apoio aos produtores e às empresas da cidade, para que possamos consolidar a ideia de Cadeia Produtiva Local na cidade e proporcionar avanço em todas as áreas. Ao mesmo tempo, temos criado alternativas para os munícipes possam se qualificar e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho”, declarou o titular da pasta.