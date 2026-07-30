'Samba no Parque' reúne música e exposição de arte no Max Feffer neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) recebe, neste domingo (02/08), das 13h30 às 17h30, mais uma edição do “Samba no Parque”. A programação gratuita será realizada no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares e reunirá música e artes visuais.

Promovida pela Associação Cultural Beija Flor, em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano, a atividade integra a programação do projeto “Agita Palmares” e contará com uma roda de samba da “Comunidade Bom Ambiente”, além de apresentações de artistas e grupos convidados.

Entre as atrações está o conjunto “Simples União”, formado por amigos e familiares que compartilham a paixão pela música. O repertório reúne clássicos do samba, do pagode e da Música Popular Brasileira (MPB), além de sucessos contemporâneos.

A programação também terá a participação da cantora e arte-educadora Wal Serra, que acumula mais de 25 anos de trajetória artística. Ela é idealizadora de projetos como “Sambando em Poesia” e integra o Departamento dos Compositores da escola de samba Mocidade Alegre, de São Paulo.

Além das apresentações musicais, o público poderá acompanhar a abertura da exposição “Herbário do Cuidar, Vingar e Refazer”, que tem curadoria do artista, escritor e pesquisador da afrodiáspora Diogo Nógue, mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

A mostra reúne trabalhos em pintura e desenho para abordar temas relacionados à ancestralidade, à cura e à construção de novas possibilidades de existência para pessoas negras. As obras propõem reflexões sobre memória, identidade, resistência e transformação.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a programação amplia as possibilidades de ocupação do Pavilhão Zumbi dos Palmares e fortalece a valorização das manifestações afro-brasileiras. “O ‘Samba no Parque’ é uma oportunidade para que as famílias ocupem os espaços públicos e tenham contato com diferentes expressões artísticas. Nesta edição, unimos a música e as artes visuais em uma programação que valoriza a cultura afro-brasileira, promove encontros e fortalece o trabalho dos artistas e grupos envolvidos”, afirmou.