Manutenção realiza 1,4 mil atendimentos de iluminação pública no último mês

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou 1.472 atendimentos relacionados à iluminação pública durante o mês de junho, contemplando 140 bairros. As ações fazem parte do programa “Ilumina Suzano”, que mantém um cronograma permanente de modernização, manutenção e ampliação da rede de iluminação.

Entre os principais serviços executados no período, a pasta realizou 795 modernizações de pontos convencionais para tecnologia LED, além de 158 manutenções em luminárias de LED, 25 implantações de novos pontos de iluminação, 19 implantações de braços, quatro trocas de braço com luminária e nove substituições de refletores.

Durante o mês, também foram utilizadas 991 luminárias, sendo 495 modelos de 60 watts, 429 de 80 watts, 39 de 100 watts e 19 de 150 watts, além da instalação de sete refletores de 400 watts e dois refletores de 500 watts. O levantamento ainda registra a aplicação de diversos materiais de apoio, como 1.034 relés, 903 metros de cabo PP de três vias, 504 metros de cabo triplex de 16 milímetros, 338 conectores CDP 70, 13 conectores CDP 95, entre outros componentes fundamentais para garantir a confiabilidade e a durabilidade da rede elétrica.

O diretor de Iluminação e Concessionárias da Prefeitura de Suzano, Ari Santos, destacou que o trabalho é planejado para atender tanto às demandas registradas pela população quanto às ações preventivas realizadas pelas equipes técnicas. “Nosso objetivo é manter a iluminação pública funcionando com eficiência em toda a cidade. Além de atender às solicitações dos moradores, realizamos inspeções constantes para identificar pontos que precisam de manutenção ou modernização, garantindo um serviço mais ágil, seguro e com maior durabilidade para a população”, afirmou.

Por sua vez, o secretário Samuel Oliveira ressaltou que os números refletem o empenho das equipes em manter a cidade cada vez mais iluminada e segura. “Os resultados de junho demonstram o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua da infraestrutura urbana. Investir em iluminação pública significa oferecer mais segurança para pedestres e motoristas, valorizar os espaços públicos e proporcionar mais qualidade de vida. Seguiremos avançando com o programa ‘Ilumina Suzano’ para levar esse benefício a todos os bairros”, declarou.

O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). Outra forma de atendimento é pelo telefone 0800-779-3310.