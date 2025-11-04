ACE Suzano promove nova edição do 'Prepara Jovem' com foco em oratória e autoconhecimento

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou no último sábado (01/11) mais uma edição do Projeto Prepara Jovem, iniciativa gratuita voltada a estudantes a partir dos 16 anos que desejam se preparar para o mercado de trabalho e conquistar o primeiro estágio. O evento aconteceu no auditório da entidade e reuniu jovens em uma programação intensa, marcada por aprendizado, motivação e troca de experiências.

Durante todo o dia, os participantes tiveram acesso a conteúdos práticos sobre oratória, comportamento profissional e autoconhecimento, temas fundamentais para quem está iniciando a trajetória no mundo do trabalho. As atividades foram conduzidas por especialistas da HM Gestão Empresarial, em parceria com a equipe da ACE Suzano.

O período da manhã teve como tema “O Que o Mercado Espera de Você”, com dinâmicas voltadas à postura em entrevistas, comunicação eficaz e construção de reputação profissional. Já à tarde, o foco foi o autoconhecimento, destacando a importância de alinhar interesses pessoais, habilidades e oportunidades de mercado na hora de planejar o futuro.

Entre os palestrantes estiveram Hiram Matias, especialista em gestão de empresas e fundador da HM Gestão Empresarial; Emily Milena da Silva Jeronimo, enfermeira; Quenia Takemi Hulem, psicóloga; Vitória Almeida, analista de gestão de pessoas; e Guilherme Sousa, agente de marketing digital. A equipe da ACE Suzano foi representada por Rudamir Fernandes, gerente administrativo da entidade.

O Prepara Jovem é uma iniciativa da ACE Suzano, com o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e da HM Gestão Empresarial, e tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento profissional e social dos jovens suzanenses, conectando estudantes às demandas do mercado de trabalho. Além das palestras, os participantes tiveram um coffee de boas-vindas e um almoço durante a programação.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, destacou o impacto positivo da iniciativa e a importância de investir na juventude da cidade. “Cada edição do 'Prepara Jovem' mostra como a capacitação pode transformar o futuro dos nossos jovens. Quando a ACE Suzano abre suas portas para compartilhar conhecimento e orientação, estamos contribuindo para formar profissionais mais preparados, conscientes e prontos para os desafios do mercado de trabalho”, afirmou.

