Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 04 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

ACE Suzano promove nova edição do 'Prepara Jovem' com foco em oratória e autoconhecimento

Ação reuniu estudantes em um dia de formação gratuita com palestras e dinâmicas práticas

04 novembro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
ACE Suzano promove nova edição do 'Prepara Jovem' com foco em oratória e autoconhecimentoACE Suzano promove nova edição do 'Prepara Jovem' com foco em oratória e autoconhecimento - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou no último sábado (01/11) mais uma edição do Projeto Prepara Jovem, iniciativa gratuita voltada a estudantes a partir dos 16 anos que desejam se preparar para o mercado de trabalho e conquistar o primeiro estágio. O evento aconteceu no auditório da entidade e reuniu jovens em uma programação intensa, marcada por aprendizado, motivação e troca de experiências.

Durante todo o dia, os participantes tiveram acesso a conteúdos práticos sobre oratória, comportamento profissional e autoconhecimento, temas fundamentais para quem está iniciando a trajetória no mundo do trabalho. As atividades foram conduzidas por especialistas da HM Gestão Empresarial, em parceria com a equipe da ACE Suzano.

O período da manhã teve como tema “O Que o Mercado Espera de Você”, com dinâmicas voltadas à postura em entrevistas, comunicação eficaz e construção de reputação profissional. Já à tarde, o foco foi o autoconhecimento, destacando a importância de alinhar interesses pessoais, habilidades e oportunidades de mercado na hora de planejar o futuro.

Entre os palestrantes estiveram Hiram Matias, especialista em gestão de empresas e fundador da HM Gestão Empresarial; Emily Milena da Silva Jeronimo, enfermeira; Quenia Takemi Hulem, psicóloga; Vitória Almeida, analista de gestão de pessoas; e Guilherme Sousa, agente de marketing digital. A equipe da ACE Suzano foi representada por Rudamir Fernandes, gerente administrativo da entidade.

O Prepara Jovem é uma iniciativa da ACE Suzano, com o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e da HM Gestão Empresarial, e tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento profissional e social dos jovens suzanenses, conectando estudantes às demandas do mercado de trabalho. Além das palestras, os participantes tiveram um coffee de boas-vindas e um almoço durante a programação.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, destacou o impacto positivo da iniciativa e a importância de investir na juventude da cidade. “Cada edição do 'Prepara Jovem' mostra como a capacitação pode transformar o futuro dos nossos jovens. Quando a ACE Suzano abre suas portas para compartilhar conhecimento e orientação, estamos contribuindo para formar profissionais mais preparados, conscientes e prontos para os desafios do mercado de trabalho”, afirmou.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mirambava recebe ensaios e mentorias do 'Fest Voz' com crianças semifinalistas
Cidades

Mirambava recebe ensaios e mentorias do 'Fest Voz' com crianças semifinalistas

Pedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São Paulo
Cidades

Pedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São Paulo

Nova programação da operação 'Cata-Treco' atenderá 14 bairros
Cidades

Nova programação da operação 'Cata-Treco' atenderá 14 bairros

No Dia Nacional da Cultura, Suzano destaca ações realizadas nos últimos anos
Cidades

No Dia Nacional da Cultura, Suzano destaca ações realizadas nos últimos anos

OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano
Cidades

OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra
Cultura

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra