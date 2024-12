ACE Suzano promove sorteio do 'Natal Premiado' na próxima sexta-feira

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano promoverá o sorteio da edição de 2024 da campanha “Natal Premiado” em sua sede (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - centro) na próxima sexta-feira (27/12), a partir das 15 horas. Os interessados em acompanhar o processo podem acompanhar a transmissão do evento pelo YouTube (youtube.com/@acesuzano2768).

A etapa final da campanha deverá premiar sete clientes que, ao longo dos meses de novembro e dezembro, fizeram compras nos estabelecimentos participantes da maior iniciativa de fomento ao comércio suzanense, realizando o devido cadastro por meio de cupons fornecidos por lojistas e prestadores de serviços, seja no momento da compra, ou por meio do site da associação e do aplicativo oficial da ACE. Com a presença de uma auditoria especializada, será feito o sorteio de uma moto zero KM, um notebook, uma smart TV de 50 polegadas, dois smartphones e duas bicicletas.

O presidente Rodrigo Guarizo explica que os suzanenses ainda podem participar da campanha ao cadastrar tíquetes obtidos antes do Natal, havendo ainda a chance de trocar notas fiscais de empresas não participantes por cupons do Natal Premiado. "Os clientes destes comércios ainda podem vir à sede da ACE (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro) para trocar os cupons fiscais emitidos sem CPF entre os meses de novembro e dezembro para aumentar as chances de ganhar e ainda colaborar com a Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE), afinal, os saldos das notas serão revertidos às ações sociais da entidade", explicou.

A tradicional campanha é um importante modo de fomentar o comércio local com a oferta de itens de alta concorrência no varejo. A entidade reforça aos interessados que cada um dos itens ofertados por meio da campanha tem grande utilidade no dia a dia do público, visto que, a exemplo, a associação fomenta a prática esportiva por meio das duas bicicletas a serem sorteadas.

Por fim, Guarizo destaca que o principal alvo de desejo da campanha é a motocicleta zero KM da Shineray. “Este é um modelo Phoenix 2023 que sempre chama bastante atenção dos participantes. Estamos ansiosos para conhecer os grandes vencedores, convidamos todos para prestigiar o sorteio aqui na nossa sede ou pelas nossas redes sociais”, finalizou.

A ação promovida pela ACE Suzano conta o apoio da Prefeitura de Suzano e o patrocínio dos Supermercados Nagumo, Sicredi, JM Materiais de Construção, Suzancaixas, Uninter, Zinger Skills Escola de Habilidades, Instituto Inext Cursos Profissionalizantes, Royal City Clube de Benefícios, FG Company Seguros, Postos Quality, Sincomércio, Clínica Odontológica Dra. Monica Dalanhol e RP Portaria e Serviços.