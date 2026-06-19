ACE Suzano reúne empresários para debater oportunidades de negócios e tendências do mercado chinês

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano), em parceria com a Câmara de Comércio Exterior do Alto Tietê (CAMEX Alto Tietê), promoveu na última quarta-feira (17/06) o evento “Negócios na China”, reunindo 76 pessoas, entre empresários, lideranças e profissionais interessados em ampliar conhecimentos sobre o comércio internacional e explorar novas oportunidades de negócios com o mercado chinês.



Realizado com o apoio da Sicredi, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC Suzano), do Sincomércio e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o encontro teve como objetivo apresentar tendências, oportunidades de importação, inovação, tecnologia e estratégias capazes de aumentar a competitividade das empresas brasileiras.



A abertura foi conduzida pelo presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, que também mediou toda a programação e o painel de perguntas e respostas. Na ocasião, o gerente comercial da entidade, Alvani Correa, destacou a importância do Certificado Digital para o ambiente empresarial e apresentou condições especiais aos participantes para emissão e validação do serviço de importação .



A programação contou com a palestra de Wladimir Machado, presidente da CAMEX Alto Tietê e integrante da missão empresarial à China, que compartilhou experiências e os principais insights obtidos durante a visita à Canton Fair, considerada a maior feira multissetorial do mundo. O especialista apresentou tendências de mercado, oportunidades de negócios e aspectos estratégicos observados durante a imersão no principal polo industrial e comercial chinês.



Na sequência, Talis Kaue Conceição, assessor de câmbio do Banco Cooperativo Sicredi, abordou soluções financeiras e operações de câmbio voltadas às empresas que já atuam ou pretendem ingressar no comércio internacional. Os participantes também puderam esclarecer dúvidas sobre processos de importação, oportunidades de mercado e desafios para expansão dos negócios.



O evento ainda contou com a participação do presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, que compartilhou sua experiência na Canton Fair 2026 e ressaltou a importância de apoiar pequenos e médios empresários na busca por crescimento e inovação. Representando o poder público, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Suzano, Mauro Vaz, destacou a relevância da internacionalização dos negócios e do fortalecimento do ambiente empreendedor no município.



Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, a iniciativa reforça o papel da entidade na promoção do conhecimento e na geração de oportunidades para o empresariado local. “Nosso objetivo é aproximar os empresários de informações estratégicas e de experiências reais que possam contribuir para a expansão dos negócios. O mercado chinês é uma referência mundial em inovação, produção e comércio, e entender suas oportunidades é fundamental para aumentar a competitividade das empresas da nossa região”, destacou.



Também prestigiaram o encontro Mateus Aniceto, gerente da agência Sicredi Suzano; Marcos Rogério Barbosa Melo, assessor de crédito da Sicredi Progresso PR/SP; Marcelo Rogério, diretor de Relações Públicas da ACE Suzano; e Ingrid Lacerda, presidente do CMEC Suzano.