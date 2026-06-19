Dia do Vigilante é comemorado pela segunda vez em Suzano

No próximo sábado (20), a Câmara Municipal de Suzano será palco para uma cerimônia de celebração do Dia do Vigilante. O evento deve reunir todos os profissionais que exercem tais funções no âmbito municipal. A celebração se iniciará às 9 horas e estará aberta para a apreciação de toda a população.
A Lei Municipal nº 5.571/2024 é celebrada no dia 20 de junho em todo o município e tem como autor o atual prefeito de Suzano, Pedro Ishi. Partindo da ideia do Edson Pereira, o Edinho Guerreiro de Fé. Que atua na área há 27 anos.
Tanto a lei quanto a solenidade têm como objetivo valorizar e reverenciar os profissionais que exercem atividades como vigilantes no âmbito municipal.
O dia contará com recepção aos profissionais com um café da manhã. Em sequência, se iniciará uma premiação que contemplará dez profissionais, entre vigilantes, controlador de acesso e do setor de higiene. É esperado 50 profissionais presentes no dia.