Ações buscam evitar riscos a quem mora perto de torres de alta tensão

As torres de alta tensão são de parte fundamental do sistema elétrico, visando garantir o fornecimento de energia aos clientes de localidades distintas de Suzano e região. Iniciativas são desenvolvidas pela EDP, empresa responsável pela energia elétrica, para evitar riscos à população que reside próximo.

Todos os equipamentos que compõem as torres de alta tensão seguem critérios rígidos, de acordo com a empresa. “Essa estrutura está situada em faixas de servidão, locais protegidos que garantem as condições necessárias para a construção, operação, inspeção e manutenção das torres, assim como também a segurança das pessoas, das equipes de manutenção e de terceiros”, explica.

A empresa explica, ainda, que “quando são identificadas invasões e ocupações irregulares, sem autorização, a companhia trabalha com a orientação da população sobre segurança e, caso a utilização irregular do local persista, são adotadas as medidas jurídicas cabíveis. A EDP mantém iniciativas para o uso responsável das faixas de servidão e isso ocorre mediante permissão prévia da concessionária”.

Moradores

Os moradores do bairro Vila Amorim, em Suzano, vivem próximos a torres de alta tensão da EDP, empresa que distribui energia para a cidade, e se mostraram tranquilos com a convivência diferenciada.

Tiene Terto, moradora e dona de um restaurante do bairro, contou que a convivência é boa e que não tem medo, mas os moradores precisam saber se existe perigo. “Pessoal gosta de fazer plantação. Eu não vejo perigo, pelo menos nunca aconteceu nada. Não sei se tem algum perigo, se tem a população não sabe e precisa saber”, conta.

Nilza Nagafuti contou que nunca viu perigo e não tem muitas preocupações. “Não tem problema nenhum, nunca vi perigo. Antes algumas pessoas escalavam, mas viram que era perigoso e pararam. Acho que não tem problema nenhum”.

Rafael Caetano ressaltou que não tem medo das torres e também não vê problemas. “Não tenho medo nenhum, também não atrapalha em nada. Nunca aconteceu nada, que eu saiba. Não vejo nenhum problema nessas torres”. Uma outra moradora, que preferiu não se identificar, contou que sempre conviveu bem com as torres. “Não teve nenhum acidente, nada”.