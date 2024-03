Agência do INSS pode fechar em médio prazo, alerta advogada

A agência do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) de Suzano deve fechar em médio prazo, de acordo com o entendimento da advogada previdenciária, Silmara Feitosa.

A especialista explica que o funcionamento on-line deve aumentar cada vez mais, o que faria com que a procura presencial diminuísse, algo que já vem acontecendo. “A agência está aberta para apenas alguns casos específicos. Conseguimos fazer quase tudo pela plataforma, salvo alguns casos de exigência em que o sistema não comporta o envio de muitos documentos e as perícias médicas”, disse.

Apesar das perícias médicas ainda acontecerem pessoalmente, esse processo já está migrando para o digital. “Até mesmo a perícia médica já está sendo feita a distância hoje em dia. Somente em alguns casos o INSS convoca para a perícia presencial”, continua.

Silmara entende, inclusive, que o atendimento digital é melhor que o presencial. “Particularmente, acho excelente. Às vezes temos problemas com o servidor, mas o atendimento virtual é um avanço. É economia de tempo e dinheiro. Antes era tudo feito na agência, passávamos o dia para realizar um protocolo, muitos tinham que pegar condução para chegar até o posto. Hoje a tecnologia deixou tudo mais fácil”, opina.

No entanto, ela também vê pontos negativos na adoção apenas dos serviços digitais. “O lado negativo ocorre quando o segurado não possui um celular, computador, internet, ou não sabe utilizar o aplicativo do Meu INSS. O fechamento da agência, também pode prejudicar a correta análise da perícia médica, já que eu entendo que a anamnese seja essencial em alguns casos. Mas o serviço atual é uma tendência e eu penso que, cada vez mais, as agências físicas serão reduzidas”.

O DS tentou, mas não conseguiu contato com o INSS até o final desta reportagem.