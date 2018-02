Agendamento de exames e consultas em especialidades é informatizado

Suzano inicia o mês de fevereiro com uma novidade no setor de regulação de ofertas de exames e consultas médicas em diversas especialidades. Em caráter experimental, a pasta implementou uma estrutura informatizada para o agendamento desses procedimentos no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz (rua Kazuo Kagiwara, 33, Parque Santa Rosa). O objetivo é qualificar a estrutura de trabalho com uma nova plataforma digital.

Por meio de um software semelhante ao utilizado pelo governo do Estado na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), a Prefeitura de Suzano inicia a migração do sistema de planilhas para a nova plataforma informatizada e integrada com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que encaminham a demanda para a execução dos procedimentos.

De acordo com o secretário titular da pasta, Luis Claudio Rocha Guillaumon, essa mudança trará mais praticidade aos funcionários que atuam na regulamentação de vagas. “Estamos implantando em forma de testes essas ferramentas, mas nosso objetivo é deixar esse procedimento permanente no município. Tenho certeza de que a distribuição de vagas dentro do município se dará ainda mais eficiente, dentro das limitações da municipalidade”, argumentou.

As especialidades mais demandadas na rede municipal são ortopedia, neurologia, dermatologia, homeopatia, entre outras. Guillaumon ressalta que o procedimento junto ao público continua sendo o mesmo, alterando somente a estrutura interna de trabalho. “Nossa ideia é que esse sistema tenha êxito e, com ele em vigor, integremos futuras conquistas para a saúde municipal, como, por exemplo, uma nova unidade de especialidades que, inclusive, estamos pleiteando junto ao Estado”, concluiu o secretário.