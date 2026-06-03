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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Cidades

Agentes da Defesa Civil de Suzano concluem treinamento especializado em Guarulhos

Formação teve aulas teóricas e atividades práticas voltadas à atuação em emergências e situações de risco

03 junho 2026 - 15h20Por De Suzano
Formação teve aulas teóricas e atividades práticas voltadas à atuação em emergências e situações de riscoFormação teve aulas teóricas e atividades práticas voltadas à atuação em emergências e situações de risco - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Agentes da Defesa Civil de Suzano concluíram, na última sexta-feira (29/05), um treinamento especializado promovido pela Defesa Civil de Guarulhos. A capacitação durou cerca de um mês e totalizou 85 horas de formação, sendo 54 de aulas teóricas e 31 de atividades práticas, e envolveu dois servidores do órgão municipal.

O curso foi composto por 13 módulos e abordou temas fundamentais para a atuação dos agentes em ocorrências e situações de emergência, como história e estrutura da Defesa Civil, combate e prevenção de incêndios, noções básicas de primeiros socorros, salvamento em altura e procedimentos operacionais voltados à proteção da população.

A cerimônia de formatura contou com as presenças do vice-prefeito de Guarulhos, Thiago de Azevedo, o Thiago Surfista; do subsecretário de Defesa Civil de Guarulhos, Rafael Zampronio; e da coordenadora da Defesa Civil suzanense, Tatiana Orita.

“A capacitação permanente, principalmente com essa parceria entre os municípios, é fundamental para que nossas equipes estejam cada vez mais preparadas para atuar em diferentes ocorrências. Essa troca de experiências com outras corporações fortalece o trabalho desenvolvido e contribui diretamente para a segurança da população”, afirmou o diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler.

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