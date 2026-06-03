'Samba no Parque' levanta o astral no Max Feffer neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (07/06), das 13h30 às 17h30, mais uma edição do “Samba no Parque”, iniciativa da Secretaria de Cultura de Suzano. A programação gratuita tem classificação livre e conta com shows ao vivo de grupos convidados.

O evento ocorre em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, e terá em destaque o projeto “Samba na Rua” e o grupo "Batuqueiros de Suzano", com repertório que transita entre o aspecto popular e intimista do gênero e as características mais tradicionais. A proposta é reunir o público em um ambiente de convivência, com música ao vivo e interação direta com os artistas ao longo da tarde.

A atividade faz parte do calendário regular de ações promovidas no parque, focando na valorização da cultura popular e incentivando na prática a ocupação de espaços públicos com programação de lazer acessível e inclusiva. A iniciativa ainda auxilia no fortalecimento da cena musical local e regional, criando um palco para artistas que atuam no segmento e permitindo que ampliem seu público.

Para o secretário José Luiz Spitti, a programação fortalece as raízes da cena cultural que é tão forte no parque. “Sabemos o quanto a população gosta de música ao ar livre e como o samba sempre faz sucesso entre todos os públicos. O Parque Max Feffer recebe eventos de diversos gêneros, e ficamos felizes em ver o clima de confraternização e diversão que a música proporciona”, afirmou.