Com Nery Tambeiro e novo assistente, Suzano confirma comissão técnica para a temporada 2026/27

O Suzano Vôlei confirmou os últimos nomes que integrarão sua comissão técnica para a próxima temporada. Os profissionais atuarão nas disputas do Campeonato Paulista de 2026 e da Superliga 2026/27.

Entre as novidades, destaca-se a chegada do técnico Nery Tambeiro, profissional que estava no Vôlei Guarulhos e teve sua contratação anunciada no último dia 11. O treinador substitui Cezar Douglas, que encerra seu ciclo no clube. Junto ao gaúcho, o Suzano também passa a contar com Fernando Martins, assistente técnico com experiência nas seleções brasileiras de base. A dupla reedita uma parceria que conquistou três vice-campeonatos nacionais. Seu trabalho mais recente foi no Vôlei Renata, onde conquistou os títulos da Copa Brasil e do Campeonato Sul-Americano de Clubes.

Martins destacou o orgulho de fazer parte do projeto suzanense, ressaltando a tradição da cidade no voleibol e a oportunidade de voltar a trabalhar ao lado de Nery Tambeiro. “Este é um projeto histórico, marcado por grandes conquistas no voleibol brasileiro. Estou muito feliz pela oportunidade de contribuir com o Suzano na busca por novos resultados. Vejo uma equipe bem estruturada, com profissionais e atletas de alto nível. Tenho certeza de que, ao lado do Nery, da comissão técnica e dos jogadores, faremos um grande trabalho”, afirmou.

Outra novidade é a chegada do ex-levantador Rodriguinho como supervisor técnico da equipe. Aos 46 anos, o atleta mais longevo da última edição da Superliga anunciou sua aposentadoria das quadras após 29 anos de carreira profissional, nove deles defendendo as cores de Suzano. Agora, inicia uma nova etapa no voleibol ao assumir a função anteriormente ocupada por Manius Abbadi.

O ex-jogador agradeceu o apoio recebido ao longo da carreira e destacou a satisfação de seguir contribuindo com o projeto suzanense. “Me despeço de uma longa trajetória dentro das quadras. Tive a felicidade de atuar em alto rendimento até os 46 anos, com pouquíssimas lesões, graças ao apoio de muitos profissionais, amigos e familiares que estiveram ao meu lado. Agora, mais uma vez em Suzano, começo um novo desafio com a mesma dedicação de sempre. Estou pronto para essa nova missão”, declarou.

Além das novidades, a comissão técnica foi mantida em sua maior parte em relação à temporada anterior. Ao lado de Nery Tambeiro estarão Marcel China, como auxiliar técnico, além de Crystal Sant’Anna, Alberto Pedra e Fernando Martins compondo a equipe de assistentes. Também seguem no projeto o preparador físico Gabriel Azzi, o assistente de preparação física Lucas Ferreira, os fisioterapeutas Paulo Leite e Leonardo Suppa, o analista de desempenho Ubiratan Curupaná e a nutricionista Monique Moreira. A gerente-geral permanece sendo Ana Paula Ferreira, a Fofinha.

Dentro de quadra, o Suzano já confirmou 15 atletas para a temporada. O elenco conta com os levantadores Gabriel Bieler e Matheus Bento; os ponteiros Robert, Maurício Borges, Vitor Baesso e Luiz Andrada; os opostos Sabino e Paulão; os centrais Leo Andrade, Riad, Álvaro, Lucas França e Lucas Perrut; e os líberos Lukinha e Taichi.

Ana Paula Ferreira agradeceu aos atletas e profissionais que deixaram o clube e reforçou a confiança no grupo que seguirá representando Suzano. “Seguiremos com uma equipe forte e altamente qualificada para manter o nível competitivo que o Suzano conquistou nos últimos anos. Em nome de toda a torcida, agradecemos aos profissionais que encerram seus ciclos conosco: os centrais Maicon Leite, Matheus Pedrosa e David; o ponteiro Gabriel Ostapechen; o líbero Luizinho; o levantador Antony; o oposto Gabriel Gomes; além do técnico Cezar Douglas, do ex-supervisor Manius Abbadi e do ex-assistente Takeshi Nagano”, concluiu.