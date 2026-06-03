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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Trânsito

Véspera de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga

Número deve ainda no período da tarde desta quarta-feira (3)

03 junho 2026 - 12h29Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Véspera de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-BertiogaVéspera de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga - (Foto: Arquivo/DS)

A véspera do feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (4), tem fluxo normal de veículos na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga. O total de veículos deve aumentar ainda no período da tarde desta quarta-feira (3).

Segundo o tenente Eduardo Filho, da Polícia Rodoviária, por enquanto o fluxo segue normalmente. “Agora o movimento ainda permanece normal, sem pontos de congestionamentos, é esperado mais para o final da tarde um aumento significativo de veículos e amanhã cedo”, explicou.

A rodovia espera receber 274 mil veículos entre quarta (3) e segunda-feira (8), segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL). Por esse motivo, já foi iniciado o ao Plano Operacional Especial (POE) para o feriado prolongado.

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