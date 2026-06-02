Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Fundo Social recebe 2 toneladas de alimentos arrecadados em competição de ginástica artística

Itens serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelas ações do órgão municipal; prefeito e primeira-dama acompanharam abertura do evento

02 junho 2026 - 17h59Por De Suzano
Déborah Raffoul Ishi, agradeceu a colaboração dos organizadores, atletas e participantes do evento. A coordenadora, diretora e técnica da equipe de ginástica rítmica do Suzaninho, Elvira Viggiano, destacou o caráter social da iniciativa.Déborah Raffoul Ishi, agradeceu a colaboração dos organizadores, atletas e participantes do evento. A coordenadora, diretora e técnica da equipe de ginástica rítmica do Suzaninho, Elvira Viggiano, destacou o caráter social da iniciativa. - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta terça-feira (02/06), a doação de mais de 2 toneladas de alimentos arrecadados durante o torneio Cia CGR Brasil, realizado no último sábado (30/05), na Arena Suzano. Os itens vão reforçar a composição das cestas básicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo município.

A iniciativa foi promovida por meio de parceria entre a organização do evento, o Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, e a Prefeitura de Suzano, unindo esporte e solidariedade em benefício da população que mais necessita.

A competição reuniu atletas de diversas categorias e contou com a participação de cerca de cem ginastas do município. Na ocasião, o prefeito Pedro Ishi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, acompanharam a cerimônia de abertura e prestigiaram as apresentações.

A entrega dos alimentos ocorreu nesta terça-feira no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A coordenadora, diretora e técnica da equipe de ginástica rítmica do Suzaninho, Elvira Viggiano, destacou o caráter social da iniciativa. “Ficamos muito felizes em contribuir com essa ação. Além de incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os atletas, conseguimos mobilizar participantes e familiares em uma corrente de solidariedade que beneficiará muitas famílias de Suzano”, declarou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, agradeceu a colaboração dos organizadores, atletas e participantes do evento. “Recebemos essa doação com muita gratidão, pois ela contribuirá diretamente para o atendimento de famílias que precisam de apoio. A solidariedade demonstrada por todos os envolvidos reforça a importância da união entre esporte e responsabilidade social para transformar vidas”, afirmou.

As doações ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano podem ser realizadas durante todo o ano no Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Profissionais da rede municipal da Saúde de Suzano são homenageados com 'Prêmio Anna Nery 2026'
Cidades

Profissionais da rede municipal da Saúde de Suzano são homenageados com 'Prêmio Anna Nery 2026'

Presidente da Câmara entrega convite para sessão solene da Imigração Japonesa
Cidades

Presidente da Câmara entrega convite para sessão solene da Imigração Japonesa

Grupo antitabagismo da USF Eduardo Nakamura auxilia pacientes a parar de fumar
Cidades

Grupo antitabagismo da USF Eduardo Nakamura auxilia pacientes a parar de fumar

Transporte melhora sinalização de 503 ruas e leva 'Tapa-Buraco' a outras 455
Cidades

Transporte melhora sinalização de 503 ruas e leva 'Tapa-Buraco' a outras 455

'Baby, me Leva!' possibilita 18 adoções de cães e gatos no último domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' possibilita 18 adoções de cães e gatos no último domingo

Região do Alto Tietê tem 209 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 209 vagas de emprego disponíveis nos PATs