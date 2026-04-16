Parceria garante coleta de 2,6 toneladas de recicláveis no Suzano Music Festival

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos Venceremos (Univence), recolheu 2,6 toneladas de materiais recicláveis durante o Suzano Music Festival, realizado entre os dias 9 e 12 de abril no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. Entre os resíduos que deixaram de ser encaminhados ao aterro estão vidro, alumínio, papelão, aparas de papel, fitilho e isopor, todos encaminhados para reciclagem e reaproveitamento.

A parceria estruturou um sistema eficiente de coleta seletiva durante o evento e garantiu a destinação ambientalmente adequada dos materiais recicláveis gerados. O vidro foi o material com maior volume coletado, totalizando 1,9 tonelada, seguido por alumínio, papelão e outros itens que, juntos, contribuíram para reduzir o impacto ambiental do evento.

O trabalho foi realizado de forma integrada entre a equipe da pasta e a cooperativa, com atuação direta durante os quatro dias do festival, que reuniu mais de 80 mil pessoas e movimentou a cidade. A ação também valorizou o trabalho dos catadores e fortaleceu a política municipal de gestão de resíduos sólidos.

Os materiais recicláveis foram encaminhados para a Univence, onde passam por triagem, separação e prensagem conforme o tipo. Em seguida, esses resíduos são comercializados com indústrias recicladoras, que utilizam a matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Esse processo reduz a quantidade de lixo destinada aos aterros sanitários, diminui impactos ambientais e ainda gera renda para os cooperados envolvidos na iniciativa, fortalecendo a economia circular e a sustentabilidade local.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a relevância da iniciativa e o impacto positivo da ação. “Grandes eventos geram grande movimentação e, consequentemente, um volume significativo de resíduos. Essa parceria com a cooperativa foi essencial para garantir a destinação correta dos materiais recicláveis, reduzir impactos ambientais e ainda valorizar o trabalho dos catadores, promovendo sustentabilidade e inclusão social”, afirmou.