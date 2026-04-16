Educação de Ferraz lança projeto Boa Energia das Escolas

Em parceria com a empresa Energia de Portugal (EDP), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, realizou hoje (16) na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento o lançamento do Projeto Boa Energia nas Escolas. O projeto terá a participação de sete escolas da rede.

A ação visa promover a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, bem como incentivar práticas sustentáveis no ambiente escolar e fora dele. A previsão é de que mais de 800 crianças participem do projeto.

A equipe da EDP realizou as apresentações das etapas do projeto, destacando suas ações, resultados e impactos gerados na comunidade escolar.

A Emeb José Sebastião participou da Gincana Cultural EDP Xó Desperdício. Como parte do processo, a escola realizou um vídeo de conscientização sobre o uso correto de energia e saiu como vencedora. A escola recebeu a instalação do Sistema de Geração Solar Fotovoltaico, que ajuda na economia de energia, sustentabilidade e redução de custos da unidade.

Segundo o aluno Iury Pereira da Silva, a placa solar ajudou muito no dia a dia da escola: “Isso foi muito importante porque, com a placa de energia, conseguimos fazer várias atividades usando tablets e computadores. Além de ajudar os alunos que tinham dificuldades em aprender com papéis agora conseguimos colocar filmes que ajudam a fixar o conhecimento”, pontuou.

Participarão do projeto as Emebs: Abílio Secundino Leite, Professor Ruy Coelho, Antonio Schavinati, Primorosa Jorge do Nascimento, Prefeito Ângelo Castello, Maria Margarida Figueiredo e Thomaz Rodrigues Alckmin.