Leilão beneficente arrecada R$ 113 mil em prol do Centro de Convivência

O leilão beneficente, realizado pela empresária e ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, arrecadou R$ 113 mil para o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência de Suzano (CDC). O evento aconteceu nesta quarta-feira (15), no Bunkyo Suzano, e leiloou 25 obras feitas pelos atendidos da instituição.

“Esse evento tem um significado muito grande. Traz a parte cultural, artística e a solidariedade. É uma satisfação poder me doar, ser voluntária e realizar um leilão, onde tudo que foi arrecadado será revertido para uma causa tão importante”, destacou Larissa.

O CDC Suzano, localizado na Vila Figueira, é um espaço municipal que oferece acolhimento e atividades para jovens e adultos com deficiência. O local promove a inclusão por meio de oficinas e eventos de socialização, incentivando a autonomia e o desenvolvimento dos frequentadores.

“O CDC faz um grande trabalho que acompanho há alguns anos. Esse grande leilão beneficente vai ajudar muito. Estamos unidos para que esse trabalho possa continuar”, comentou o Prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

A ação celebrou a arte como instrumento de transformação social e deu visibilidade ao talento dos artistas do CDC, reunindo obras com muita cor, história e identidade. Os lances iniciais variaram entre R$ 50 e R$ 500. Todo o valor arrecadado foi destinado à manutenção das atividades da entidade.

“Por trás de cada lance há muito suor, trabalho, história, dedicação, tem horas sem dormir e o tratamento carinhoso dos profissionais do CDC. É um evento importante para um trabalho muito bonito”, salientou o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Na ocasião, o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, fez uma emenda impositiva de R$ 10 mil para a instituição. “Espero que possa ajudar na parte da manutenção e zeladoria da CDC”, declarou.

“É uma noite muito emocionante e esperada. É um reconhecimento que nós estamos lisonjeados, sou muito grata por tudo”, reforçou a diretora do CDC, Cátia Roll.

Também estavam presentes no evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Déborah Raffoul; o vice-prefeito de Suzano, Said Raful; a secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila; além de vereadores, secretários e outras autoridades.