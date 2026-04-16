Março registra maior número de ruas alcançadas pelo 'Tapa-Buraco' na atual gestão

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou em março o maior número de ruas alcançadas pela operação “Tapa-Buraco” na atual gestão, conduzida pelo prefeito Pedro Ishi desde janeiro de 2025. O reforço do trabalho esteve associado ao projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, lançado em 23 de fevereiro, que triplicou a média de serviços dos 14 meses anteriores, passando de 51 para 151 intervenções.

A Prefeitura de Suzano ampliou de forma significativa o serviço no município com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente, que quadruplicou a capacidade de atendimento. Até então, o município realizava cerca de 240 reparos mensais nas vias públicas. Com o reforço operacional, o trabalho passou a proporcionar aproximadamente 1,2 mil intervenções por mês em diferentes bairros da cidade, inclusive aos sábados.

Com esta mobilização especial, as equipes chegaram nos quatro cantos de Suzano, aprimorando as condições de mobilidade de 103 localidades, incluindo Jardim Casa Branca, Parque Residencial Casa Branca, Jardim Caxangá, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Dora, Vila Amorim, Vila Mazza, Jardim Lincoln, Vila Figueira, Cidade Edson, Miguel Badra, os Jardins Luela, Colorado, Cacique, Quaresmeira e Monte Cristo, e também os bairros Buenos Aires, Vila Fátima, Jardim Planalto, Jardim do Lago e Chácaras Reunidas Guaio, entre outros.

Nas vias contempladas, a operação utilizou massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, foi feita compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo. Cada equipamento contou com uma equipe composta por um motorista e quatro auxiliares responsáveis pela execução do serviço.

A estrutura também representou um aumento expressivo no volume diário de material utilizado. A média de aplicação foi de aproximadamente 45 toneladas de massa asfáltica quente por dia, permitindo que a prefeitura avançasse simultaneamente em diferentes regiões do município.

Paralelamente à atuação proporcionada pelo “Tapa-Buraco”, o Transporte não deixou de garantir as intervenções relacionadas à sinalização. Somente em março, foram instaladas 109 placas de trânsito e 81 ações relacionadas à pintura no solo, sendo 20 em lombadas, 50 em faixas de pedestre, seis em vagas especiais para pessoas com deficiência e cinco em vagas especiais para pessoas idosas.

O secretário Claudinei Galo ressaltou que a intensificação da manutenção viária foi fundamental para a mobilidade urbana e para a segurança dos motoristas e pedestres. “A conservação das ruas impacta diretamente a circulação de veículos, o transporte público e o deslocamento da população. Com essa ampliação da operação, conseguimos atuar de forma mais rápida e eficiente nos pontos que necessitavam de intervenção”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que o “Tapa-Buraco” fez parte de um conjunto de melhorias na infraestrutura da cidade. “Ampliamos nossa capacidade de trabalho para cuidar das ruas com mais eficiência. Com quatro caminhões em operação e equipes dedicadas, conseguimos avançar muito mais rápido na recuperação do pavimento. Esse trabalho fez parte do ‘Suzano em Ação’ para abranger toda a cidade, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.