Agricultores voltam a falar em perdas de até 45% em razão das fortes chuvas

As perdas de hortaliças na agricultura de Suzano voltam a ameaçar os produtores rurais e podem chegar a 45% até o fim de março, de acordo com a projeção do presidente do Sindicato dos Agricultores, Ricardo Sato.

Após as fortes chuvas que atingiram Suzano nas últimas semanas. Houve perdas e deve aumentar nas próximas semanas. “O granizo e os problemas causados pelo calor causam o enfraquecimento das hortaliças, principalmente das alfaces. Conforme anos anteriores, a previsão é que as fortes chuvas devem causar perdas próximas a 45%”, explica Ricardo.

Ele entende que essas perdas devem continuar até o fim de março, podendo se estender até o início de abril. “Pelas previsões essas chuvas vão até o fim do mês, podendo se estender até o início do próximo mês. Depois, as chuvas devem diminuir, o clima deve ser menos severo no calor, o que permitirá a recuperação dos cultivares”.

O presidente do Sindicato afirma que as fortes chuvas fazem com que as hortaliças percam qualidade. Além disso, o forte calor previsto para os próximos dias deve fazer os preços aumentarem mais. “É provável que o aumento na temperatura nos próximos dias cause mais perdas. Por isso, deve ocorrer um aumento significativo no preço da maior parte das hortaliças”.

O aumento no preço já ocorreu durante os primeiros meses deste ano, de acordo com Ricardo. “Do início deste ano até a última semana, os preços já subiram, em média, 25%. Nas próximas semanas, dependendo da perda, pode chegar a um aumento de mais 15% a 20% nas folhosas”.

As hortaliças mais prejudicadas com as fortes chuvas e o calor, de acordo com o presidente do Sindicato, são a alface americana e crespa. Outros cultivos que são prejudicados são coentro, salsa, acelga, agrião e rúcula.