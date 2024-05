Prefeituras detalham trabalhos de reforço na iluminação pública

As cidades do Alto Tietê estão passando, frequentemente, por um reforço na iluminação pública com a troca de lâmpadas e a implantação de iluminação em pontos que não existiam. Quase 20 mil lâmpadas foram trocadas ou instaladas. Sete prefeituras responderam aos questionamentos da reportagem em relação à iluminação: Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema e Biritiba Mirim. Arujá, Salesópolis e Santa Isabel não se posicionaram.

A Prefeitura de Suzano informou que o trabalho de reforço na iluminação pública ocorre “de maneira constante” por toda a cidade.

Entre janeiro e abril deste ano, foram realizadas a substituição de 3,3 mil lâmpadas. Desse total, mais de mil foi de LED em 37 vias, praças e equipamentos públicos. A Rodovia Índio Tibiriçá e todo o Jardim Márcia também passou por um reforço na última semana. Os próximos pontos ainda estão sendo definidos pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

A administração reforçou, ainda, que a população tem à disposição o serviço “Ilumina Suzano”. O objetivo é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial, que pode ser feito pelo aplicativo “Ilumina Suzano”, disponível para Android e iOS, e pelo telefone 0800-779-3310.

A Prefeitura de Mogi contou que a modernização na iluminação é importante para aumentar a segurança e a visibilidade da população, além de trazer economia de energia com baixo impacto ambiental.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Urbana da cidade, uma das medidas para trazer economia é substituir lâmpadas convencionais, à base de mercúrio, por modelos de LED. Atualmente, o bairro São Martinho está recebendo a instalação de 150 novas lâmpadas LED.

A Prefeitura reforçou que mais de 7 mil lâmpadas de LED foram instaladas nos últimos três anos na cidade. Nesse período, foram beneficiadas as principais avenidas do Mogilar, do Centro, de Braz Cubas, Rodeio, Vila Oliveira, Socorro, Bertioguinha, Ponte Grande e Vila Rubens. Os Jardins Piatã 1 e 2 e o distrito de Jundiapeba também receberam novas lâmpadas de LED.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que chegou a 99,6% das trocas de lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por LED, que são mais eficientes.

A última troca na cidade aconteceu neste mês de maio e as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão diariamente realizando manutenções nas vias da cidade. O próximo passo, segundo a Prefeitura, é a expansão do parque de iluminação.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que está fazendo a manutenção da rede elétrica na cidade. A administração destacou que foram instaladas mais de 6,5 mil lâmpadas de LED por toda a cidade pela Secretaria de Serviços Urbanos.

A Prefeitura de Poá disse que realiza as ações de troca de lâmpadas por LED em parceria com a EDP Energia. Somente no começo de 2024 foram trocadas 664 lâmpadas, de acordo com a administração.

Os bairros beneficiados foram Centro, Jardim Ângela, Jardim Fonte Áurea, Jardim Nova Poá, Vila Santa Maria, Vila Anchieta, Vila Perreli, Jardim Obelisco, Jardim Estela, Jardim Pinheiro, Vila Jaú, Jardim América, Jardim Débora, Jardim Ivonete, Jardim Medina, Calmon Viana, Rodovia Padre Eustáquio e Rua Dom Pedro II.

O investimento da cidade no reforço da iluminação chega a quase R$ 1 milhão. É a terceira vez que a cidade recebe doação de LEDs. O município foi contemplado com quase 1,8 mil lâmpadas, o que garante melhor eficiência energética e uma economia nos cofres públicos de até R$ 100 mil com a redução dos gastos com energia elétrica.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Poá realizou a troca de 60 lâmpadas por LED no Conjunto Alvorada em fevereiro, além de mais 50 em abril no Jardim Violeta. A administração realiza, também, a manutenção da iluminação pública, em uma ação diária de segunda a sábado. Mais de 1,6 mil ordens de serviço foram realizadas entre janeiro e abril de 2024.

Para solicitar a manutenção da iluminação pública, a população deve entrar em contato com a Prefeitura da cidade pelo telefone 0800-591-0459 ou pelo aplicativo “Poá + Luz”, que está disponível para Android e iOS.

Programas específicos atendem bairros

As cidades da região mantêm programas importantes de reforço da iluminação.

A Prefeitura de Guararema, por exemplo, informou que o Ilumina Guararema vem realizando a substituição de lâmpadas convencionais por LED desde seu lançamento, em janeiro de 2023.

Nas fases 1 e 2 do programa, foram 230 luminárias de LED de 150 Watts substituindo lâmpadas de 400 Watts, o que reduz em até 60% o consumo de energia elétrica e oferece mais qualidade, luminosidade, segurança e sustentabilidade para a população.

Esse equipamento foi instalado em ruas do Centro da cidade, como Coronel Ramalho, 19 de Setembro, Dr. Falcão, Dona Laurinda, Professor Raul Brasil, Padre Martins, Peixoto, 23 de Maio, Dr. Silva Pinto, Francisco Freire, Rangel Júnior, Capitão Alberto Aguiar Weissohn e Avenida Professor Lucas Nogueira Garcez.

Para 2024 está prevista uma nova fase do Programa, que levará iluminação de LED a bairros da região norte da cidade.

Em Biritiba Mirim, a Prefeitura informou que toda a cidade está recebendo iluminação. Segundo a Secretaria de Obras, as trocas estão sendo feitas diariamente, além da verificação do local onde solicitam novos braços de luz.

Os munícipes podem procurar o formulário para pedir iluminação pública nas redes sociais e no site da Prefeitura.