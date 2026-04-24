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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Prefeitura de Ferraz divulga lista de classificados do POT Zeladoria

Selecionados devem apresentar documentação entre os dias 27 e 29 de abril

24 abril 2026 - 15h50Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz divulga lista de classificados do POT ZeladoriaPrefeitura de Ferraz divulga lista de classificados do POT Zeladoria - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz divulgou a lista de classificados do Programa Operação Trabalho (POT) – Zeladoria. A relação já está disponível para consulta no site oficial do município.

Os candidatos selecionados deverão comparecer entre os dias 27 e 29 de abril, das 9h às 14h30, na Associação Comercial, localizada na Rua Bruno Altafim, 26, para apresentação da documentação exigida.

Nesta etapa, será realizada a conferência e validação dos documentos apresentados pelos classificados. Após essa fase, os candidatos aptos serão convocados gradualmente para as próximas etapas, que incluem treinamento e início das atividades no programa.

Para a apresentação, é necessário levar: CPF, RG, comprovante de residência atualizado em seu nome ou documento que comprove residência no município, certidão de casamento (em caso de casados), certidão de nascimento dos filhos (se houver), carteira de trabalho (física ou digital), carteira de trabalho do cônjuge (se casado) e laudo médico, no caso de pessoa com deficiência (PCD).

“O POT é uma oportunidade importante para geração de renda e inclusão social. Nosso objetivo é garantir transparência em todas as etapas e oferecer condições para que os participantes possam se qualificar e contribuir com a cidade”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke.

A Prefeitura reforça a importância de que os classificados compareçam dentro do prazo estipulado e com toda a documentação necessária, garantindo a continuidade no processo.

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