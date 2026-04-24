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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Saúde inicia instalação de novas cadeiras odontológicas em oito unidades

Equipamentos serão distribuídos em postos de saúde de Suzano para ampliar atendimento e melhorar a qualidade dos serviços

24 abril 2026 - 16h03Por De Suzano
Saúde inicia instalação de novas cadeiras odontológicas em oito unidadesSaúde inicia instalação de novas cadeiras odontológicas em oito unidades - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou a instalação de oito novas cadeiras odontológicas que irão reforçar o atendimento nas unidades básicas. Os equipamentos, adquiridos por meio de investimento municipal e fornecidos pela MedDent Serviços Técnicos Manutenção Odontológica, estão sendo implantados gradualmente, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais conforto aos pacientes e profissionais da rede.

A primeira etapa ocorreu com a instalação de duas cadeiras odontológicas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis, e outra na UBS Esthelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto. O cronograma seguiu para a UBS Prefeito Alberto Nunes Martins - CS II, no centro.

Depois, duas cadeiras foram destinadas à UBS Palmeiras, no Recanto Feliz, e uma à UBS Doutor Isaack Oguime, no Parque Maria Helena. A oitava cadeira odontológica ficará na UBS Parque do Colégio, que está com sua construção sendo finalizada.

De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, Edimara Chiasso, a chegada dos novos equipamentos representa um importante avanço para a rede municipal. “As novas cadeiras irão qualificar ainda mais o atendimento e proporcionar melhores condições de trabalho às equipes. Com estruturas modernas, conseguimos oferecer um cuidado mais humanizado, garantindo mais conforto, segurança e eficiência tanto para os pacientes quanto para os profissionais”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que a iniciativa faz parte do planejamento contínuo de fortalecimento da rede pública. “Estamos investindo na modernização das unidades e na ampliação dos serviços. A instalação dessas cadeiras odontológicas reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade do atendimento e com a promoção da saúde bucal da população”, afirmou.

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