Ala adulta do HMS dará lugar à UTI Pediátrica

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, informou que o espaço onde está instalada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), dará lugar a uma UTI Pediátrica. A informação foi dada recentemente durante coletiva de imprensa , após a entrega da revitalização da UBS Tabamarajoara.

A UTI do hospital está passando por reforma e deve ser entregue dentro de um mês. No total, 10 novos leitos serão instalados, com novas aparelhagem. “Nós estamos fazendo ela pensando em quando nós passarmos o serviço de adulto para o Hospital Federal, essa UTI se tornará pediátrica. Nós não temos aqui na região. Assim que fizer essa transferência da ala adulta para o Hospital Federal, lá passará a ser uma UTI Pediátrica, que compõe crianças acima de 28 dias”, disse o secretário.

Questionado sobre o Hospital Federal, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse que alguns serviços do HMS poderão ser ampliados ou transferidos para a nova área. “A ideia nossa é, além de continuar todo o serviço da área do HMS, vamos ter uma grande maternidade à altura da história do povo suzanense para ajudar a cidade e o Alto Tietê”, afirmou Ashiuchi.

As obras do Hospital Federal ultrapassaram os 70% e devem terminar em 2025. O HMS possui hoje Pronto Atendimento de Ortopedia, Pronto Atendimento da Mulher, Posto de Coleta de Leite Humano, UTI Neonatal, UTI Adulto, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Ala Cirúrgica, Ala Médica, Raio-X, Ultrassonografia, Tomografia, Mamografia e Ecocardiograma. Os antigos PS Adulto e PS Infantil também fazem parte do complexo.