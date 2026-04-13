Meio Ambiente lança projeto 'Árvore do Meu Bairro' com plantio na praça da Igreja do Baruel

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou o projeto “Árvore do Meu Bairro” na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, onde fica situada a Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja histórica do Baruel, durante um encontro com a comunidade local no último sábado (11/04). O trabalho passa a integrar o conjunto de iniciativas da pasta voltadas ao aumento da cobertura vegetal da cidade de Suzano.

Os objetivos desta nova frente de atuação se alinha às estratégias do já consolidado projeto “Árvore FamiliAR”, que tem mobilizado a população, desde março de 2025, a realizar o plantio mensal de mudas no Parque Municipal Max Feffer, sempre no último sábado do mês.

A diferença deste novo projeto é que o plantio ocorrerá nos bairros, no segundo sábado de cada mês, mediante agendamento pelo número do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, (11) 4749-3943, que será responsável pelo contato junto às famílias interessadas.

Para dialogar com a comunidade do Baruel, que esteve presente no lançamento da iniciativa, participaram deste primeiro plantio simbólico, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e o diretor do local, Marcelo Silva.

O projeto tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental e oferecer uma oportunidade para as famílias interagirem e cuidarem da natureza de forma prática e educativa. As equipes da prefeitura oferecerão todo o suporte necessário para que os participantes possam plantar, regar e acompanhar o crescimento da árvore ao longo do tempo.

A proposta é que, ao cultivar o exemplar de uma espécie, os suzanenses se sintam mais conectados à natureza e adquiram o hábito de cuidar do ambiente ao seu redor, criando laços de responsabilidade e pertencimento.

Além de promover a conscientização ambiental, o projeto visa proporcionar momentos de lazer e união entre pais, filhos e outros membros da família, permitindo que todos compartilhem a experiência de cuidar de uma árvore. A expectativa é de que, com o tempo, as mudas plantadas se tornem símbolos vivos do compromisso da comunidade com a preservação e com o futuro de Suzano.

O secretário André Chiang reforçou que o “Árvore do Meu Bairro “ representa uma oportunidade única para as famílias envolvidas e para a cidade como um todo, que se beneficiará de um ambiente mais verde e saudável. “Tenho certeza que teremos uma grande aderência, pois nossa população é comprometida com a natureza. O plantio da praça do Baruel marca o início de uma série de ações nos bairros, para garantir que as futuras gerações possam crescer em um ambiente mais sustentável e harmônico”, declarou o chefe da pasta.

Outras ações

O desenvolvimento sustentável do município já tem se efetivado em função do projetos voltados ao incentivo do plantio ordenado e responsável de mudas de árvores, incluindo não só os projetos já citados, como também o “Replantar”, que garante novo plantio em locais que perderam árvores por algum motivo; o “Disk Árvore”, que garante uma visita à residência para plantio de árvore a partir da solicitação pelo telefone (11) 4749-3943; e o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”, que tem a premissa de fortalecer a relação das crianças com a cidade.

As ações são conduzidas pela equipe do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que garantiu o plantio de 1,8 mil árvores em 2025 e buscará ultrapassar a marca das 2 mil neste ano.