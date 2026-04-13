Fundo Social arrecada 40 toneladas de alimentos com trocas sociais dos shows de aniversário

O Fundo Social de Solidariedade arrecadou 40 toneladas de alimentos com as trocas sociais para os shows que celebraram o aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, realizados entre os dias 9 e 12 deste mês, no Parque Municipal Max Feffer.

O órgão municipal ampliou o acesso da população ao disponibilizar 16 pontos para retirada dos ingressos solidários em diferentes áreas da cidade, onde houve doação de arroz, óleo, macarrão, leite e feijão. O sucesso da iniciativa integra a atuação voltada ao suporte das famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O balanço final referente ao trabalho desenvolvido em pouco mais de três semanas reflete a projeção que foi feita no evento de lançamento da programação oficial de atividades para este mês de comemoração, quando a presidente do Fundo Social de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, em 16 de março, havia anunciado que seriam trocados 10 mil ingressos para cada dia de shows, o que de fato aconteceu.

A abrangência deste trabalho foi viabilizada pelo empenho da administração municipal em estabelecer as parcerias que facilitaram o acesso da população aos ingressos, o que, consequentemente, reforçou a arrecadação de alimentos.

Tudo começou em 17 de março, no dia seguinte ao anúncio da programação, quando já estavam preparados oito pontos de troca, que incluíam o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, o Mercado Municipal e os seis equipamentos culturais. Posteriormente, os ingressos solidários passaram a ser disponibilizados no Suzano Shopping e no Parque Municipal Max Feffer, para alcançar o público também aos finais de semana.

Paralelamente a essas ações, começaram a ser pensados locais de grande circulação de pessoas e pontos que já faziam parte da rotina diária da população. Então, vieram as parcerias com as redes de supermercado, o que garantiu um novo impulso da iniciativa e ainda mais adesão dos munícipes nos dias que antecederam os shows. Assim, essa última etapa do trabalho contemplou os supermercados Primos, Comercial Esperança, Semar, Mago, Nagumo e Shibata.

A primeira-dama destacou que o êxito da iniciativa foi resultado de um trabalho em conjunto, que integrou as equipes da prefeitura, as empresas parceiras e especialmente a população de Suzano. “Só temos que valorizar o espírito solidário que tanto faz a diferença em nossa cidade. Tivemos uma arrecadação expressiva nas semanas que antecederam os shows, o que vai nos permitir ajudar muitas famílias em situação de vulnerabilidade social”, ressaltou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi parabenizou a atuação do Fundo Social em mais um trabalho bem-sucedido. “Vimos uma cidade inteira mobilizada para garantir o espetáculo de solidariedade que foi reproduzido em todos esses dias. Nossa cidade tem orgulho de comemorar seu aniversário podendo ajudar os munícipes que mais precisam. Neste mês em que celebramos as conquistas de Suzano, comemoramos também as ações que estão levando mais qualidade de vida a todos”, declarou o chefe do Executivo municipal.