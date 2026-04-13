Alunos desenvolvem projeto que estimula cidadania com eleição simulada

Alunos do 4º ano A e B da Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, localizada no bairro Chácaras Nova Suzano, concluíram na última sexta-feira (10/04) uma iniciativa pedagógica que uniu aprendizado, cidadania e participação democrática. Intitulado “A Floresta das Boas Escolhas”, o projeto promoveu uma eleição fictícia envolvendo animais e mobilizou toda a comunidade escolar, incluindo crianças, professores e funcionários, que participaram da votação que consagrou a candidata Catarina, do “Partido da Floresta”, como “presidente da floresta”, com 16,8% dos votos (31).

A proposta, que contou com 11 candidatos fictícios, foi conduzida pela professora Danielle Evangelista Lima e teve como objetivo desenvolver nos estudantes a compreensão sobre convivência social, cidadania, escolhas coletivas e noções básicas do sistema político brasileiro. O trabalho foi desenvolvido ao longo de três semanas, período em que os alunos participaram de atividades que abordaram desde a leitura de uma história fictícia até a simulação de uma campanha eleitoral completa.

O projeto começou com a leitura da história “A Floresta das Boas Escolhas”, que apresenta uma floresta com diversos problemas, como poluição do rio, derrubada de árvores e conflitos entre os animais. Diante da situação, os personagens decidem escolher um líder para ajudar a melhorar a convivência. A partir dessa narrativa, os alunos passaram a refletir sobre convivência social, respeito às diferenças e a importância das escolhas coletivas.

Na sequência, os estudantes aprenderam conceitos básicos de política e cidadania, incluindo o funcionamento das eleições, o direito ao voto, o papel dos líderes e a divisão dos três poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário. Também foram trabalhados conteúdos como mapa do Brasil, regiões, estados e noções básicas sobre a Constituição Federal, promovendo um aprendizado interdisciplinar.

Durante a etapa de campanha eleitoral, os alunos foram divididos em grupos e criaram partidos fictícios, escolheram animais candidatos, definiram nomes, slogans, cores e propostas de governo. Além disso, produziram cartazes e santinhos, realizaram apresentações e divulgaram suas campanhas pela escola, estimulando a criatividade, o trabalho em equipe e a argumentação.

A professora Danielle Evangelista Lima destacou que a proposta buscou aproximar os estudantes do conceito de cidadania desde cedo. “A ideia é mostrar para eles que política não é coisa de adulto, é de criança também, porque as escolhas deles vão impactar na vida das crianças. Ao longo do projeto, eles aprenderam sobre respeito, diálogo, cooperação e a importância de pensar no coletivo. Trabalhamos a Língua Portuguesa com a produção dos cartazes e textos, Matemática com os números dos candidatos e organização da votação, Ciências com os animais e a floresta, além de desenvolver habilidades de comunicação com as apresentações”, afirmou.

Para tornar a experiência ainda mais realista, um secretário da unidade escolar, formado em Tecnologia da Informação, desenvolveu um sistema semelhante à urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras. A ferramenta foi personalizada com imagens dos animais, efeitos sonoros e interface adaptada para os estudantes. Os alunos também receberam títulos de eleitor fictícios e a votação contou com a atuação de mesários, simulando o processo eleitoral oficial.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou a importância de projetos que promovem o aprendizado de forma prática e significativa. “Iniciativas como essa fortalecem a formação cidadã dos alunos e mostram que a escola é um espaço de construção de valores. Ao aprenderem sobre democracia, respeito e escolhas coletivas, eles desenvolvem senso crítico e se tornam mais preparados para a convivência em sociedade”, afirmou.